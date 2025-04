Imparare dal fallimento con lo sport: a Besozzo una serata per genitori e giovani:

Affrontare le sconfitte come tappe fondamentali di un percorso di crescita, trasformare gli errori in occasioni di apprendimento, costruire una visione condivisa dello sport come scuola di vita. Sono questi i temi al centro dell’incontro “Dalla sconfitta alla vittoria. Quando un errore è solo un time-out prima del successo”, in programma giovedì 10 aprile alle 20.45, presso la sala letture del Comune di Besozzo, in via Mazzini 10.

L’appuntamento si inserisce nel ciclo di incontri “Punto Salute Besozzo”, promosso dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di offrire momenti di sensibilizzazione e informazione sul tema della salute. L’ambiente scelto è accogliente e informale, con un’attenzione particolare rivolta al benessere psicofisico di ragazze e ragazzi.

La serata è organizzata con il contributo dell’APG Besozzo – Associazione Pallacanestro Giovanile – realtà attiva sul territorio con numerose squadre giovanili. L’iniziativa si rivolge in particolare ai genitori e ai giovani, proponendo una riflessione condivisa sulla gestione del fallimento, della competizione e delle emozioni, elementi centrali nel vissuto sportivo ma anche nei percorsi di crescita individuale.

«Lo sport è molto più che allenamento e risultati – sottolinea Leila Ricci, presidente dell’APG Besozzo – È crescita, scoperta, sfida. È un percorso fatto di cadute e ripartenze, di emozioni forti, di traguardi piccoli e grandi. L’incontro del 10 aprile è pensato per coinvolgere genitori e giovani in una visione che mette al centro il lato umano dello sport, come già fatto con i gruppi Under 13 e Under 14, che hanno recentemente partecipato a un incontro con un pedagogista».

A guidare la riflessione sarà il dottor Giuseppe Ciccomascolo, pedagogista clinico ed esperto di adolescenza. Attivo nel territorio nella progettazione di servizi per minori e nella formazione rivolta a genitori e insegnanti, Ciccomascolo offrirà spunti e strumenti per comprendere il valore educativo del fallimento e il ruolo delle emozioni nella crescita dei ragazzi.

«Il successo non è finale, il fallimento non è fatale: è il coraggio di continuare che conta – ricorda la presidente dell’APG citando Kobe Bryant – Come società sportiva, il nostro compito è formare persone, non solo atleti. Vogliamo che i vostri figli e le vostre figlie diventino campioni nella vita, prima ancora che nello sport».

Al termine dell’incontro, è previsto un momento conviviale per favorire il dialogo e lo scambio tra i partecipanti. L’ingresso è libero e gratuito.