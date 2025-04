Besozzo ha ospitato il secondo ritiro della nazionale paralimpica Calcio Balilla

La sede della Federazione Italiana Paralimpica Calcio Balilla a Besozzo ha ospitato dal 10 al 13 aprile il ritiro della Nazionale Italiana che ha scelto le strutture del paese lombardo per prepararsi e concentrarsi in vista dei prossimi impegni internazionali, a cominciare dai mondiali in programma a giugno a Saragozza in Spagna.

La delegazione tricolore, guidata dal presidente Francesco Bonanno (che recentemente è stato riconfermato nel suo ruolo), è stata ospitata in comune dal sindaco Gianluca Coghetto e dall’assessore allo sport Francesca Pianese. Proprio nel Comune di Besozzo si trova la sede della Federazione e il comune ha messo a disposizione nuovi locali per gli atleti per poter svolgere e praticare questa disciplina.

Bonanno ha quindi ringraziato l’amministrazione comunale per l’interesse e l’impegno che ha sempre dimostrato nei confronti di questo sport e dei suoi tesserati e ha quindi approfittato del momento per fare il punto della situazione al termine di questi quattro giorni di allenamento.

«Ho visto atleti molto motivati e in forma – ha dichiarato Bonanno – siamo al secondo raduno della nazionale in quanto abbiamo intenzione di prepararci al meglio per arrivare pronti alla prossima sfida iridata dove abbiamo tutta l’intenzione di difendere il titolo che abbiamo conquistato nella passata edizione. Dovremo affrontare avversari molto agguerriti in quanto il livello della concorrenza si è molto alzato. Ma anche i nostri convocati hanno tutte le carte in regalo. Inoltre, quest’anno ai campionati ci sarà anche la categoria femminile e le nostre azzurre sapranno sicuramente pronte».

A fine maggio inoltre è in calendario un terzo e ultimo ritiro prima della partenza per la grande sfida iridata in terra spagnola.

Elenco convocati del settore maschile, guidati dal coach Giovanni Braconi: Corrado Montecaggi, Domenico Smario, Luigi Iannone, Francesco Perin, Daniele Riga, Paolo De Florio, Vito Loris Bonaldo, Francesco Valente, Francesco Vento, Giacomo Paolo Rossi, Giovanni Rotino, Cristian Guizzardi, Roberto Silvestro, Gianluca Vuodo.

Francesca Aragona invece è l’allenatrice della compagine femminile che include Maria Luigia Civili e Angelita Alve.