Incidente in autostrada A9 a Origgio, soccorsi e lunghe code

Incidente stradale in autostrada A9 in direzione Milano, a Origgio: intervengono i soccorsi in “codice rosso” e ci sono lunghe code. (foto d’archivio)

È successo poco dopo le 11 del mattino di oggi, sabato 28 marzo, all’altezza del centro abitato di Origgio. Si tratta di uno scontro tra un’auto e una moto, sul posto sono arrivate ambulanza della Croce Rossa di Saronno e automedica, oltre ai vigili del fuoco: il ferito è un uomo di 63 anni, trasportato in ospedale in codice giallo (ferite o traumi significativi, ma non in pericolo di vita).

La coda sulla A9 intorno alle 11.45 partiva da prima dello svincolo di Saronno, con ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria.