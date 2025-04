Incidente notturno a Besozzo: quattro giovani coinvolti in uno scontro frontale

Grave incidente nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 aprile a Besozzo. Erano le 2.30 quando due auto si sono scontrate frontalmente in via Luigi Cadorna, all’altezza di una curva: secondo le prime ricostruzioni, uno dei veicoli avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, centrando in pieno l’auto su cui viaggiavano alcuni giovani.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte quattro persone: due ragazzi di 21 anni, una ragazza di 22 e un altro giovane di 24 anni. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, i Carabinieri di Varese per i rilievi del caso, mentre i soccorsi sono stati gestiti dalla centrale operativa Soreu dei Laghi.

Due ambulanze — una della Croce Rossa di Gavirate e una del SOSTRA — hanno prestato i primi interventi sanitari sul luogo dell’incidente. I feriti sono stati trasportati in ospedale: uno in codice giallo al Circolo di Varese e un altro in codice verde all’ospedale di Cittiglio.

Le condizioni dei giovani non sarebbero critiche, ma la violenza dell’impatto ha richiesto un intervento tempestivo e l’ospedalizzazione per ulteriori accertamenti e le auto andate distrutte. I carabinieri stanno lavorando per chiarire la dinamica esatta dello scontro e verificare eventuali responsabilità.