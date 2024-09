Ultimo appuntamento a Gallarate con “Broletto Classico” con Giuseppe Ettorre

Ultimo appuntamento della IV edizione di “Broletto Classico” a Gallarate al cortile di Palazzo Broletto. L’evento è per 15 settembre alle ore 21 con il concerto che vedrà la partecipazione del primo contrabbasso del Teatro alla Scala , Giuseppe Ettorre. L’orchestra da moltissimi anni presenta ospiti di grande prestigio, molti dei quali appartengono alle piu’ rinomate orchestre italiane ed estere. Basti pensare al primo flauto dei Wiener Philharmoniker ( Walter Auer nel 2012) che si esibì unitamente a Andrea Ottensamer, primo clarinetto dei Berliner, oltre un lunghissimo elenco che comprende tutte le prime parti della Scala (Meloni, Zoni, Screpis, Stagni, Laffranchini, Thouand), di S.Cecilia, (Francesco di Rosa) fino ad arrivare, proprio al Broletto lo scorso anno, con i fiati solisti dell’orchestra sinfonica nazionale Rai.

Con Ettorre (che fra le tante cose e’ anche Docente alla Chigiana di Siena) l’orchestra eseguirà il concerto di Koussevitzky (nella versione per archi). Inoltre, in apertura di programma, verra’ eseguita la Piccola serenata notturna di Mozart. Di seguito due melodie norvegesi di Eduard Grieg per archi. Infine, dopo il concerto di Koussevitzky per contrabbasso e orchestra, alcuni brani rari di Puccini in occasione del centenario della morte: Crisantemi (che ogni tanto compare nel repertorio delle orchestre ma in modo abbastanza sporadico e tre fughe per archi che invece sono una rarita’ assoluta: potrebbe trattarsi della prima esecuzione dal vivo perlomeno in Italia. Si tratta di tre composizioni giovanili composte quando Puccini stava per iniziare la sua carriera di operista (siamo all’epoca delle Villi, sua opera d’esordio, che venne rappresentata al Dal Verme nel 1883).

Dirige il M.o Pennuto

Ingresso 10 euro

Ridotto fino a 25 anni: 5 euro

Prevendita presso Carù dischi Gallarate piazza Garibaldi. La sera del concerto i biglietti saranno in vendita al Broletto dalle 18

In caso di maltempo il concento si terrà al Teatro del Popolo

Giuseppe Ettorre è primo contrabbasso dell’Orchestra e della Filarmonica della Scala, di cui fa parte dal 1987. Ha studiato a Forlì con Leonello Godoli e a Cremona e Siena (Accademia Chigiana) con Franco Petracchi. Nel 1989 è stato premiato al Concorso “Bottesini” di Parma e nel 1991 ha vinto il Concorso Internazionale dell’ARD di Monaco. Tra le varie registrazioni, si ricorda in particolare il CD Sextet che comprende sedici brani di sua composizione con influenze dal Jazz alla New age. In tale contesto ha suonato in quintetto con Bobby McFerrin e in trio con Stefano Bollani in un concerto con la Filarmonica della Scala e Riccardo Chailly. In ambito cameristico ha collaborato fra l’altro con il Sestetto dei Berliner Philharmoniker, il Quartetto Borodin, il Quartetto della Scala e il Trio di Parma. In duo col pianista Pierluigi Di Tella da molti anni propone recital con programmi tratti dal grande repertorio per contrabbasso, ampliato con trascrizioni da opere per altri strumenti. Fra le varie Orchestre con cui si è esibito come solista, figurano la Filarmonica della Scala, l’Orchestra dell’Arena di Verona, l’Orchestra dei Bayerischen Rundfunks, e l’Orchestra OSPA di Porto Alegre. E’ docente a Milano presso l’Accademia della Scala e la Scuola Musicale e tiene masterclasses in Italia e nel mondo. Dal 2016 è docente presso i Corsi di perfezionamento dell’Accademia Chigiana di Siena. Nel settembre 2017 è stato inoltre nominato Visiting International Teacher al Conservatorio di Birmingham.