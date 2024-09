Un weekend di solidarietà e sensibilizzazione a Somma Lombardo: un sabato con la Croce Rossa Italiana

All’area mercato nella giornata di sabato un “villaggio” con iniziative per tutti, in occasione delle gare nazionali CRI previste invece per tutto il weekend

Sabato 14 settembre, Croce Rossa con il patrocinio del Comune di Somma Lombardo, in occasione delle gare nazionali CRI che vedranno protagonisti circa 500 operatori e volontari provenienti da tutta Italia, offrirà anche una serie di attività pensate per coinvolgere tutte le famiglia e soprattutto i più piccoli.

All’area mercato di via Giusti ci sarà un’area dedicata ai bambini: sarà un vero e proprio punto di animazione, con una varietà di giochi e attività che prevedono divertimento e apprendimento.

L’animazione sarà una delle attrazioni principali dell’evento. I piccoli potranno divertirsi con una serie di attività entusiasmanti come: giochi sui gonfiabili, un’attività di face painting dove gli artisti trasformeranno i volti dei bambini con disegni e colori vivaci che li faranno sicuramente divertire, l’ambulanza dei pupazzi nella quale i bambini potranno imparare le basi del soccorso in modo giocoso e interattivo, e il 118 Bimbi che sarà una simulazione di soccorso appositamente pensata per i bambini, che potranno mettersi nei panni dei soccorritori e comprendere l’importanza delle manovre di primo soccorso attraverso dei giochi.

Oltre alle attività per bambini, l’evento offrirà diverse opportunità di coinvolgimento per tutti i partecipanti: ci sarà un’escape room, simpatica sfida che stimola le capacità di problem-solving e collaborazione tra amici e familiari; dimostrazioni di manovre salvavita in cui professionisti del settore mostreranno le tecniche di primo soccorso e le manovre salvavita, offrendo preziosi consigli e informazioni.

Presenti anche le unità cinofile della Croce Rossa che dimostreranno le loro competenze nel lavoro di soccorso, mostrando come i cani possono essere un supporto fondamentale nelle emergenze.

In fine ci sarà la possibilità di acquistare gadget e merchandising esclusivo CRI contribuendo anche al sostegno dell’organizzazione.