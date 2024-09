A Somma Lombardo tutto pronto per la finale delle gare nazionali della Croce Rossa

Dal 13 al 15 settembre, Somma Lombardo ospiterà la finale delle gare nazionali della Croce Rossa Italiana, giunte alla 29ª edizione. Nel 2023 il primo premio era stato aggiudicato alla Lombardia.

Circa 500 operatori e volontari da tutta Italia si sfideranno in prove di primo soccorso. Le competizioni si terranno in vari punti della città, con l’apertura ufficiale venerdì 13 alle 16 in piazza Scipione.

Parallelamente, sarà allestito un “Cri Village” nell’area mercato di via Giusti, dove il pubblico potrà scoprire le attività della Croce Rossa.

Programma della giornata di venerdì 13 settembre 2024

Le attività inizieranno al Castello Visconti di San Vito, in piazza Publio Cornelio Scipione, con la registrazione e l’accreditamento dei partecipanti, seguita dal saluto delle autorità locali. La giornata proseguirà con una sfilata dal Castello al CRI Village, in via Giuseppe Giusti, dove si terranno le prime gare dell’evento.

In serata, i partecipanti si sposteranno verso l’Agriturismo La Viscontina, in via Al Ticino, per una cena conviviale che chiuderà la giornata.

Sabato 14 settembre 2024

Le attività sportive riprenderanno alle 7:30 con il ritrovo delle squadre al CRI Village, seguito dall’inizio delle gare alle 9:00. Le competizioni proseguiranno fino alle 18:00, concludendosi nuovamente con una cena e le premiazioni presso l’Agriturismo La Viscontina.

Domenica 15 settembre 2024

L’evento si concluderà con una colazione e la partenza dei partecipanti.