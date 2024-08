A Villa Cagnola di Gazzada la presentazione dei corsi dell’Università delle Tre Età

L’evento si terrà sabato 14 settembre, alle ore 10:30 all’Aula Magna di Villa Cagnola con la presentazione dell’offerta per l’anno in corso

UniCagnola annuncia l’Open Day 2024, un evento per conoscere le opportunità di formazione offerte dall’Università delle Tre Età. L’evento si terrà sabato 14 settembre, alle ore 10:30 all’Aula Magna di Villa Cagnola, situata in Via Guido Cagnola 21 a Gazzada Schianno (VA).

Durante l’Open Day, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire diverse proposte, che spaziano dall’economia e le scienze sociali, alla formazione e le scienze naturali, includendo anche percorsi in medicina, lingue, filosofia, storia e teologia. Non mancheranno inoltre laboratori pratici e contenuti extra, arricchiti da momenti di cultura come i “Tè di cultura” e l’iniziativa “Vedere il bello”, che offrono prospettive uniche sul patrimonio artistico e culturale.

A partire dal 14 settembre 2024, sarà possibile effettuare le pre-iscrizioni ai corsi direttamente sul sito ufficiale di UniCagnola. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.unicagnola.it o contattare la segreteria al numero 0332.16.14.16 oppure via email all’indirizzo unicagnola@villacagnola.it.

UniCagnola, con sede a Villa Cagnola, è un’istituzione culturale legata all’ISSR Beato Paolo VI, che porta avanti l’eredità di Guido Cagnola, offrendo un’istruzione aperta a tutti e promuovendo la crescita personale e culturale.