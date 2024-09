Eccellenze, sport, buon cibo e divertimento: tutto il bello in mostra alla Fiera di Varese

Giunge alla 46esima edizione la Fiera di Varese, l’appuntamento è dal 13 al 22 settembre alla Schiranna.

L’inaugurazione si terrà domani, venerdì 13 settembre alle 18.30. Saranno presenti il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana; il Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello; il Presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini; il Componente della Giunta Camerale e Vice Presidente di Promovarese, Francesco Riva; il Sindaco di Varese, Davide Galimberti e il Vice Sindaco del Comune di Varese, Ivana Perusin.

L’edizione 2024 punta a valorizzare Varese, a metterla in mostra con tutte le sue qualità: a partire dalle eccellenze della piccola e media impresa, che quest’anno conta più di 150 aziende presenti in fiera, passando per i suoi incantevoli parchi, le vie del commercio, i luoghi dello sport e la qualità dell’ambiente che fanno di Varese, la città del benessere.

Tanti saranno gli eventi, i talk show, gli spettacoli, i laboratori e gli incontri in Fiera di Varese per il primo fine settimana di apertura: si parte con il primo incontro del talk show “Verbamanent” moderato da Morena Zapparoli Funari che intervisterà alle 20.30, in Area Incontri e Cultura, Roberto Alessi, giornalista professionista e direttore del settimanale Novella 2000 è uno dei massimi esperti di cronaca rosa e non solo che presenterà in fiera il suo libro “Tentazioni e Castighi” sui principali personaggi del jet set italiano.

Inizia sabato 14 il calendario di eventi unico in Area Incontri e Cultura diretto e coordinato da Confesercenti Lombardia sede di Varese e Impresa Donna dove i temi saranno: scuola, bellezza, benessere, fitness, prevenzione, salute, narrativa, tradizione, comunicazione e territorio. Il primo incontro è fissato alle ore 16.00 con Make English Fun, attività, laboratori e giochi in inglese per bambini 8-12 anni a cura English Language Centre.

Sempre sabato 14 alle ore 18.30 sarà la volta dell’intervista di Morena Zapparoli Funari a Marco Oliva, giornalista professionista tra i più apprezzati dalla TV dove intervista i massimi esponenti della scena politica e dell’attualità e i maggiori protagonisti dei casi di cronaca del nostro Paese

Domenica 15 settembre spazio alla moda alle 17.30 con la Sfilata a cura di Too Sisters, Calza Inn, Basic, mentre sul palco dell’Area Spettacoli alle 18.30 il primo appuntamento con la rassegna “Tutte le sere Sport” a cura di Bavarese Prost Fest in collaborazione con Varese Sport.com e presentazione della stagione 24/25 dell’ASD NUOVA GINFIT di Azzate.

Il Buon cibo al centro della Fiera

Fiera di Varese e Street Food sono un binomio indissolubile e goloso. Una cucina gourmet nazionale e internazionale alla portata di tutti, insieme a una selezione delle migliori birre di ba-Varese Prostfest. Tutti i gironi sarà possibile provare qualcosa di diverso per fare un viaggio nei sapori regionali nostrani e internazionali. Immancabile la cucina tipica emiliana di Gnoko on The Road con le lasagne della nonna, lo gnocco fritto, le polpette parmigiane, l’erbazzone, la sbrisolona e molto altro ancora.

Dalle griglie di Zucchiati Food invece verrà servita la cucina tipica pugliese e abruzzese con la carne alla griglia delle bombette pugliesi e gli arrosticini abruzzesi. Novità di questa edizione è la cucina bergamasca di Naturalmente Silvia che porta in fiera non solo i casoncelli di una volta, ma anche taglieri di salumi e formaggi, polenta “consa” fatta con i grani antichi, stracotti e vini locali, tutti prodotti che nascono da colture incontaminate e da animali al pascolo a 1000mt di altitudine e si chiude in bellezza con la cucina spagnola, tapas, paella. Un vero trionfo del palato per tutti i gusti.

Ingresso e parcheggi gratuiti

Dal 13 al 22 settembre: Varese “Località Schiranna” Lago di Varese

Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

Venerdì 13 settembre: ore 18.00 – 23.00

Sabato 14 Settembre: ore 14.00 – 23.00

Domenica 15 Settembre: ore 10.00 – 23.00

Da Lunedì a Venerdì: ore 16.00 – 23.00

Sabato 21 Settembre: ore 14.00 – 23.00

Domenica 22 Settembre: ore 10.00 – 20.00

COME ARRIVARE

TPL per Schiranna Linea N, orari e percorso sono reperibili a questo link: http://www.varesesimuove.it/bus/

Feriale con frequenza 20 minuti, festivo con frequenza 45 minuti.

È possibile acquistare i biglietti per corse semplici (1.60 €, validità 90 minuti) oltre che presso i rivenditori che a bordo autobus, dalle macchinette automatiche che non erogano resto oppure con carta di credito/bancomat contact-less sulle validatrici nero-verdi.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.fieravarese.it

https://www.facebook.com/fieradivarese

https://www.instagram.com/fieradivarese/