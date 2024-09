Più di 15mila ingressi nel primo weekend: la Fiera di Varese parte bene alla Schiranna

Iniziata nel migliore dei modi la 46° edizione di Fiera di Varese, massima affluenza all’inaugurazione tenutasi venerdì 13 settembre al cospetto delle autorità e grande successo di pubblico per il primo week-end di Fiera di Varese.

Si sono stimate oltre 15mila presenze nei padiglioni della Schiranna, complice il bel tempo della giornata di domenica: «I dati di affluenza del primo fine settimana stanno confermando le aspettative, così come la soddisfazione di espositori e visitatori» commenta Pietro Garavaglia, Ad di Chocolat Pubblicità, segreteria organizzativa della Fiera. La Fiera proseguirà per tutta la settimana dalle 16.00 alle 23.00 con INGRESSO GRATUITO e chiuderà domenica 22 settembre.

DIVERTIMENTO SOTTO AL TENDONE TRA BUON CIBO E SPORT

Apprezzata la varietà proposta quest’anno nell’area food di Fiera di Varese, un vero e proprio viaggio nei sapori regionali nostrani e internazionali. Immancabile la cucina tipica emiliana di Gnoko on The Road con le lasagne della nonna, lo gnocco fritto, le polpette parmigiane, l’erbazzone, la sbrisolona e molto altro ancora. Dalle griglie di Zucchiati Food invece viene servita la cucina tipica pugliese e abruzzese con la carne alla griglia delle bombette pugliesi e gli arrosticini abruzzesi. Promossa dal pubblico anche la novità di questa edizione, la cucina bergamasca di Naturalmente Silvia che porta in fiera non solo i casoncelli di una volta, ma anche taglieri di salumi e formaggi, polenta “consa” fatta con i grani antichi, stracotti e vini locali, tutti prodotti che nascono da colture incontaminate e da animali al pascolo a 1000mt di altitudine.

Partiti anche gli immancabili incontri nello spazio della BaVarese Prost Fest, in collaborazione con Michele Marocco di VareseSport che per tutta la settimana continuerà ad essere teatro e vetrina per diverse realtà sportive della provincia di Varese: si parte lunedì 16 settembre alle 20.00 con il Basket Femminile Varese 95, martedì 17 sempre alle 20 l’incontro è con i plurimedagliati della Canottieri Varese. Mercoledì 18 doppio appuntamento alle 20 con il Twirling Buguggiate e alle 20.30 con i Gorillas. Giovedì 19 sale sul palco BB Academy Scuola Calcio, venerdì 20 di nuovo un doppio appuntamento, alle 19.30 sarà la prima volta in fiera di Polha Varese, Associazione polisportiva dilettantistica per disabili seguita alle 20.15 da Basket Sette Laghi.

Nel fine settimana sabato 21 alle 20 torna il Rugby Varese con il suo proverbiale entusiasmo mentre si chiude domenica 22 alle 14 con la storica Von Pallanuoto. Un appuntamento quello con lo sport in Fiera che è cresciuto anno dopo anno riscuotendo sempre grande successo.

GLI EVENTI NELL’AREA INCONTRI E CULTURA

Grandissimo successo per eventi dell’Area Incontri e Cultura diretto e coordinato da Confesercenti Lombardia sede di Varese e Impresa Donna così si riparte oggi, lunedì 16 settembre alle ore 16.30 con la presentazione libro “Infernu. A l’infernu …mi, ul dante e ul virgili” di Giorgio Sassi e a seguire alle 19.00, l’incontro “Gli occhi sulla Città con la sicurezza partecipata” a cura di Confesercenti (Protocollo per la legalità e la sicurezza delle imprese sottoscritto con la Prefettura e le Forze dell’ordine locali) e Securshop sistemi Antirapina.

Martedì 17 alle ore 18 partono i Corsi Fitness funzionali liberi e aperti a tutti a cura di FitActive Varese.

Mercoledì 18 è la volta della presentazione libro “Mi chiamo Silvano. Storie e racconti oltre il bosco” di Ivano Bertin e a seguire alle 18 Corsi Fitness funzionali liberi e aperti a tutti a cura di FitActive Varese così come giovedì 19 sempre alle 18.

Venerdì 20 settembre alle 18.30 si chiude la Rassegna delle interviste di Morena Zapparoli Funari, VerbaManent, con la presentazione del libro “Una brava madre” di Elisabetta Cametti, scrittrice che da più di 20 anni si occupa di editoria e lavora tra Milano e Londra e i suoi romanzi thriller, fra cui alcuni bestseller internazionali, sono amatissimi dal pubblico e dalla critica tanto che la stampa l’ha ribattezzata “la signora italiana del thriller”. A seguire alle 20 “Impresa Donna” si racconta: Gruppo Impresa Donna Confesercenti e Radio Village Network, serata aperta alle testimonianze delle Imprese al femminile.

Sabato 21 sarà una giornata interamente dedicata al benessere, si parte alle 16 con Corsi Fitness (zumba, pilates) liberi e aperti a tutti e a seguire alle 17.30 Convegno su Benessere fisico e mentale e nutrizione tutto a cura di FitActive Varese. Domenica 22 dalle 10 alle 12 Pole Dance per bambini e alle 14 i balli latino americani Salsa e Bachata per adulti tutto a cura di Kinsesport Varese, alle 17.30 si chiude la rassegna con la presentazione del libro “Quel che non sai di Varese” di Samuele Corsalini.

Per tutta la giornata di domenica 22 sarà presente in fiera la CLINICA MOBILE per SCREENING ECOGRAFICO E MAMMOGRAFICO GRATUITO organizzato e promosso da ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) COMITATO DI VARESE con la partecipazione di Impresa Donna e Gruppo Le Terrazze. Per prenotare la propria visita bisogna telefonare al numero di Andos Varese 0332-284502 oppure inviare un messaggio whatsapp al numero 327-7047940 o inviare una mail a andos.varese@gmail.com lasciando un proprio recapito telefonico ed una mail.

INFO

Dal 13 al 22 settembre:

Varese “Località Schiranna” Lago di Varese

Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

Ingresso e parcheggi gratuiti

Orari:

Venerdì 13 settembre: ore 18.00 – 23.00

Sabato 14 Settembre: ore 14.00 – 23.00

Domenica 15 Settembre: ore 10.00 – 23.00

Da Lunedì a Venerdì: ore 16.00 – 23.00

Sabato 21 Settembre: ore 14.00 – 23.00

Domenica 22 Settembre: ore 10.00 – 20.00

COME ARRIVARE

TPL per Schiranna Linea N, orari e percorso sono reperibili a questo link: http://www.varesesimuove.it/bus/

Feriale con frequenza 20 minuti, festivo con frequenza 45 minuti.

È possibile acquistare i biglietti per corse semplici (1.60 €, validità 90 minuti) oltre che presso i rivenditori anche a bordo autobus, dalle macchinette automatiche che non erogano resto oppure con carta di credito/bancomat contact-less sulle validatrici.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.fieravarese.it

https://www.facebook.com/fieradivarese

https://www.instagram.com/fieradivarese/