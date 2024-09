Inaugurata alla Schiranna la Fiera di Varese, nel nome del benessere

Con la consueta inaugurazione solenne e densa di autorità, venerdì 13 settembre alle 18.30 è stata aperta la 46esima Fiera di Varese, che resterà aperta fino al 22 settembre.

Alla cerimonia erano presenti infatti il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana; l’assessore regionale alla cultura Francesca Caruso; il Presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini; il Componente della Giunta Camerale e Vice Presidente di Promovarese, Francesco Riva; il Sindaco di Varese Davide Galimberti, il Vice Sindaco, Ivana Perusin e il rappresentante del Prefetto di Varese.

Con loro i consiglieri regionali Giacomo Cosentino, Giuseppe Licata e Romana Dell’Erba – quest’ultima alla sua prima uscita pubblica dopo la recente nomina – e molti altri rappresentanti della Varese produttiva e istituzionale, tra cui consiglieri provinciali e comunali e autorità militari; mentre la benedizione di rito è stata impartita dal nuovo prevosto di Varese, monsignor Alberto Gioia.

La Fiera di Varese conta la presenza di 150 aziende, su un totale di 6000 metri quadrati d’esposizione. Importante il ritorno dell’edilizia con particolare attenzione all’efficienza energetica. Naturalmente non manca il settore alimentare, ma il tema dell’anno è «Varese città del benessere» declinato in molte sfaccettature: dai corsi sportivi di prova allo screening mammografico gratuito.

LA PRIMA PASSEGGIATA ALLA FIERA DI VARESE

Subito dopo l’inaugurazione, abbiamo deciso di fare una “passeggiata” negli spazi della Fiera insieme a Michela Ferro di Chocolat pubblicità, che gestisce l’evento, per raccontarvi le novità dell’anno insieme a lei. Ecco la diretta:

GLI EVENTI DEL PRIMO FINE SETTIMANA

Tanti saranno gli eventi, i talk show, gli spettacoli, i laboratori e gli incontri in Fiera di Varese per il primo fine settimana di apertura: si parte con il primo incontro del talk show “Verbamanent” moderato da Morena Zapparoli Funari che ha intervistato alle 20.30, in Area Incontri e Cultura, Roberto Alessi, giornalista professionista e direttore del settimanale Novella 2000, uno dei massimi esperti di cronaca rosa e non solo, che ha presentato il suo libro “Tentazioni e Castighi” sui principali personaggi del jet set italiano.

Morena Zapparoli Funari e Roberto Alessi

Inizia poi sabato 14 il calendario di eventi unico in Area Incontri e Cultura diretto e coordinato da Confesercenti Lombardia sede di Varese e Impresa Donna dove i temi saranno: scuola, bellezza, benessere, fitness, prevenzione, salute, narrativa, tradizione, comunicazione e territorio. Il primo incontro è fissato alle ore 16.00 con Make English Fun, attività, laboratori e giochi in inglese per bambini 8-12 anni a cura English Language Centre.

Sempre sabato 14 alle ore 18.30 sarà la volta dell’intervista di Morena Zapparoli Funari a Marco Oliva, giornalista professionista tra i più apprezzati dalla TV dove intervista i massimi esponenti della scena politica e dell’attualità e i maggiori protagonisti dei casi di cronaca del nostro Paese

Domenica 15 settembre spazio alla moda alle 17.30 con la Sfilata a cura di Too Sisters, Calza Inn, Basic, mentre sul palco dell’Area Spettacoli alle 18.30 il primo appuntamento con la rassegna “Tutte le sere Sport” a cura di Bavarese Prost Fest in collaborazione con Varese Sport.com e presentazione della stagione 24/25 dell’ASD NUOVA GINFIT di Azzate.

IL CIBO AL CENTRO DELLA FIERA

Fiera di Varese e Street Food sono un binomio indissolubile e goloso. Una cucina gourmet nazionale e internazionale alla portata di tutti, insieme a una selezione delle migliori birre di ba-Varese Prostfest. Tutti i gironi sarà possibile provare qualcosa di diverso per fare un viaggio nei sapori regionali nostrani e internazionali. Immancabile la cucina tipica emiliana di Gnoko on The Road con le lasagne della nonna, lo gnocco fritto, le polpette parmigiane, l’erbazzone, la sbrisolona e molto altro ancora.

Dalle griglie di Zucchiati Food invece verrà servita la cucina tipica pugliese e abruzzese con la carne alla griglia delle bombette pugliesi e gli arrosticini abruzzesi. Novità di questa edizione è la cucina bergamasca di Naturalmente Silvia che porta in fiera non solo i casoncelli di una volta, ma anche taglieri di salumi e formaggi, polenta “consa” fatta con i grani antichi, stracotti e vini locali, tutti prodotti che nascono da colture incontaminate e da animali al pascolo a 1000mt di altitudine e si chiude in bellezza con la cucina spagnola, tapas, paella.

INFO

Dal 13 al 22 settembre:

Varese “Località Schiranna” Lago di Varese

Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

Ingresso e parcheggi gratuiti

Orari:

Venerdì 13 settembre: ore 18.00 – 23.00

Sabato 14 Settembre: ore 14.00 – 23.00

Domenica 15 Settembre: ore 10.00 – 23.00

Da Lunedì a Venerdì: ore 16.00 – 23.00

Sabato 21 Settembre: ore 14.00 – 23.00

Domenica 22 Settembre: ore 10.00 – 20.00

COME ARRIVARE

TPL per Schiranna Linea N, orari e percorso sono reperibili a questo link: http://www.varesesimuove.it/bus/

Feriale con frequenza 20 minuti, festivo con frequenza 45 minuti.

È possibile acquistare i biglietti per corse semplici (1.60 €, validità 90 minuti) oltre che presso i rivenditori anche a bordo autobus, dalle macchinette automatiche che non erogano resto oppure con carta di credito/bancomat contact-less sulle validatrici.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.fieravarese.it

https://www.facebook.com/fieradivarese

https://www.instagram.com/fieradivarese/