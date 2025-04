Nuovi laboratori di ceramica creativa e Kintsugi in arrivo a Varese Corsi

Pensati per chi ha la passione per la ceramica e la lavorazione dell’argilla, Varese Corsi ha in programma tre laboratori a partire da lunedì 5 maggio. Guidati da due insegnanti esperte, si potrà imparare come realizzare opere uniche e personalizzate. Qui tutte le informazioni:

“Modellazione e decorazione dell’argilla a mano”, un laboratorio di 5 lezioni guidato dalla ceramista esperta Manuela Palmas. Centrato sulla modellazione e decorazione dell’argilla a mano, è adatto a tutti, dai principianti a chi ha più esperienza. Suddiviso in due fasce orarie, il corso parte lunedì 5 maggio e le lezioni si svolgeranno dalle 16:00 alle 18:00 – qui per iscriversi – e dalle 18:30 alle 20:30 – qui per iscriversi.

“Restauro della ceramica con il Kintsugi”, un corso di 5 lezioni in partenza da martedì 6 maggio dalle 20:30 alle 22:30, guidate da Maura Carcano, per scoprire l’arte del restauro. Ispirato all’antica arte giapponese di riparare la ceramica con polvere d’oro, il Kintsugi insegna a valorizzare le imperfezioni, rendendole il fulcro della bellezza. Per maggiori informazioni e per iscriversi cliccare qui