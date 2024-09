La nuova edizione della Fiera di Varese mette in mostra “una città da vivere”

E’ arrivata al ragguardevole traguardo della 46esima edizione la Fiera di Varese, appuntamento annuale con i prodotti e il business varesino che si svolge storicamente nell’area di piazzale Roma alla Schiranna.

L’appuntamento per l’edizione 2024 è dal 13 al 22 settembre, una settimana più tardi rispetto alle passate edizioni: «Cambiano i tempi e cambiano le date della Fiera che resta però uno dei momenti più attesi dai varesini. Una edizione che punta a valorizzare Varese, a metterla in mostra con tutte le sue qualità: a partire dalle eccellenze della piccola e media impresa, passando per i suoi parchi, le vie del commercio, i luoghi dello sport e la qualità dell’ambiente che fanno di Varese, una città del benessere, intesa come modello urbanistico che coniuga benessere ambientale, sociale e qualità della vita – ha sottolineato Ivana Perusin, vicesindaco di Varese e assessore allo sviluppo – La Fiera di Varese è lo specchio delle tante anime che rappresentano la nostra città, un momento di incontro che ogni anno attira migliaia di persone e che si è reso possibile grazie al grande dinamismo del mondo produttivo, commerciale e del volontariato del nostro territorio».

L’inaugurazione si terrà venerdì 13 settembre alle 18.30 davanti alle autorità Cittadine, Provinciali e Regionali: «Anche per questa edizione è confermato l’ingresso gratuito – ricorda Michela Ferro di Chocolat Pubblicità, che cura l’organizzazione della Fiera – In questi dieci giorni saranno protagoniste oltre 150 imprese che rappresentano la grande vitalità del nostro territorio, con il coinvolgimento di tanti settori differenti, come arredamento, edilizia, efficienza energetica, moda, tempo libero, commercio e con uno spazio speciale dedicato alla solidarietà, agli eventi e all’enogastronomia. Per questa 46esima edizione abbiamo puntato con decisione a valorizzare il nostro territorio partendo dalla varietà e dalla qualità espositiva della piccola e media impresa presente in fiera con circa 150 aziende su 6.000 metri quadri espositivi, ma da qualche anno abbiamo dato ampio spazio anche al buon cibo e all’intrattenimento per renderla una manifestazione più completa e accattivante. Per questo, dopo un anno di assenza abbiamo deciso di riportare in Fiera anche i Talk Show con gli ospiti speciali intervistati da Morena Zapparoli Funari che tanto piacevano negli anni passati, affiancandoli ad un calendario ricco di incontri, culturali, ludici e sportivi».

COMMERCIANTI IN FIERA: UNO SPAZIO PIU’ GRANDE DOPO IL SUCCESSO DELL’ANNO SCORSO, E ARRIVA LO SCREENING

Tra le novità di questa edizione, la presenza sempre più importante del commercio varesino in fiera che dopo il successo della prima collaborazione con Confesercenti Lombardia Sede di Varese e Impresa Donna, nell’edizione 2023, si intensifica per questa 46° edizione. L’associazione, infatti, sarà presente in Fiera con quattro stand che aiuteranno diversi associati a presentare, nelle varie giornate, le proprie attività oltre a uno stand istituzionale ad ingresso fiera: «Dobbiamo registrare un grande successo per questa iniziativa – sottolinea Stefania Cipolat – Gli espositori sono più che raddoppiati rispetto alla nostra esperienza dell’anno scorso». Molto significativa sarà però anche la loro partecipazione in Area Incontri e Cultura, dove organizzeranno molti degli eventi in programma con la collaborazione di radio Radio Village Network.

Tra le altre attività organizzate da Confesercenti è prevista anche una sfilata e un evento sulla prevenzione: porteranno infatti in fiera la clinica mobile delle Terrazze per uno screening ecografico e mammografico gratuito, organizzato e promosso da Andos (Associazione Nazionale Donne Operate Al Seno) Comitato di Varese. Per quest’ultimo, richiestissimo evento che si svolgerà domenica 22, è necessaria la prenotazione, con una mail a andos.varese@gmail.com, con una telefonata allo 0332.284502 oppure un messaggio Whatsapp al 327.7047940.

VARESE TERRA DI MATRIMONI: LO SPIEGHERÀ CAMERA DI COMMERCIO

A promuovere il territorio varesino in prima linea ci sarà anche Camera di Commercio di Varese «Varese diventa terra sempre più interessante da raggiungere e da vivere, e per questa fiera la nostra partecipazione si concentrerà sul nostro progetto “Varese Destination Wedding” – sottolinea il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello – Sarà l’occasione non solo per valorizzare il comparto degli eventi e dei matrimoni, promuovendo e facendo conoscere il nostro marchio, ma anche offrire agli operatori la possibilità di entrare in contatto con i visitatori di un evento in cui il comparto casa è da sempre protagonista: coppie spesso giovani che, in Fiera, trovano la filiera residenziale per costruire il proprio futuro familiare. In tal senso, il mondo del wedding potrà trovare contatti e opportunità di operatività, che auspichiamo possano risultare vantaggiose per tutti coloro che stanno rendendo Varese e il suo territorio una destinazione sempre più importante».

UN FITTO PROGRAMMA NELL’AREA INCONTRI E CULTURA

Tanti saranno gli eventi, i Talk Show, gli Spettacoli, i laboratori e gli incontri in Fiera di Varese.

Si parte con la cerimonia inaugurale venerdì 13 settembre alle 18.30 a cui farà seguito il primo incontro del Talk Show “Verbamanent” moderato da Morena Zapparoli Funari, che intervisterà alle 20.30 in Area Incontri e Cultura Roberto Alessi, direttore del settimanale Novella 2000, uno dei massimi esperti di cronaca rosa e non solo che presenterà in fiera il suo libro “Tentazioni e Castighi” sui principali personaggi del jet set italiano. Nell’ambito di questa rubrica sabato 14 alle 18.30 sarà poi la volta dell’intervista a Marco Oliva, giornalista molto noto in TV dove intervista i massimi esponenti della scena politica e dell’attualità e i maggiori protagonisti dei casi di cronaca del nostro Paese. Il tris di interviste di Morena Funari si concluderà poi venerdì 20 settembre alle 18.30 con la presentazione del libro “Una brava madre” di Elisabetta Cametti, “la signora italiana del thriller”, scrittrice che da più di 20 anni si occupa di editoria e lavora tra Milano e Londra e i suoi romanzi thriller, fra cui alcuni bestseller internazionali, sono amatissimi dal pubblico e dalla critica.

Ma nei dieci giorni di manifestazione è previsto un calendario di eventi fittissimo in Area Incontri e Cultura, diretto e coordinato da Confesercenti Lombardia sede di Varese e Impresa Donna, che vedrà temi come la scuola, la bellezza, il benessere e il fitness, la salute e la prevenzione, la narrativa, e la tradizione del territorio.

Si parte sabato 14 alle 16 con Make English Fun, attività e giochi in inglese per bambini 8-12 anni a cura di English Language Centre. Domenica 15 settembre alle 17.30 Sfilata di Moda a cura di Too Sisters, Calza Inn, Basic. Lunedì 16 settembre alle 16.30 ci sarà la presentazione del libro “Infernu. A l’infernu …mi, ul dante e ul virgili” di Giorgio Sassi e a seguire alle 19 “Gli occhi sulla Città con la sicurezza partecipata” che raconterà il Protocollo per la legalità e la sicurezza delle imprese sottoscritto con la Prefettura e le Forze dell’ordine locali a cura di Confesercenti e Securshop sistemi Antirapina. Martedì 17 alle 18 Corsi Fitness funzionali liberi e aperti a tutti a cura di FitActive Varese. Mercoledì 18 presentazione libro “Mi chiamo Silvano. Storie e racconti oltre il bosco” di Ivano Bertin e a seguire alle 18 Corsi Fitness funzionali liberi e aperti a tutti a cura di FitActive Varese così come giovedì 19 sempre alle 18. Venerdì 20 settembre alle 20 “Impresa Donna” si racconta: Gruppo Impresa Donna Confesercenti e Radio Village Network, serata aperta alle testimonianze delle Imprese al femminile. Sabato 21 sarà una giornata interamente dedicata al benessere. Si parte alle 16 con Corsi Fitness (zumba, pilates) liberi e aperti a tutti e a seguire alle 17.30 Convegno su Benessere fisico e mentale e nutrizione tutto a cura di FitActive Varese. Domenica 22 dalle 10 alle 12 Pole Dance per bambini e alle 14.00 i balli latino americani Salsa e Bachata per adulti tutto a cura di Kinsesport Varese, mentre alle 17.30 si chiude la rassegna con la presentazione del libro “Quel che non sai di Varese” di Samuele Corsalini. Infine, per tutta la durata della fiera ci sarà in Area Incontri e Cultura una mostra espositiva “Associazione italiana ex libris Bodio Lomnago” a cura del Comune di Bodio Lomnago.

Per tutta la giornata di domenica 22 come anticipato sarà presente in fiera la Clinica mobile per lo Screening Ecografico e Mammografico Gratuito organizzato e promosso da Andos con la partecipazione di Impresa Donna e Gruppo Le Terrazze. Per prenotare la propria visita bisogna telefonare al numero di Andos Varese 0332-284502 oppure inviare un messaggio whatsapp al numero 327-7047940 o inviare una mail a andos.varese@gmail.com lasciando un proprio recapito telefonico ed una mail.

BUON CIBO E SPORT NEL NUOVO “CORTILE” DELLA FIERA DI VARESE

Fiera di Varese e Street Food sono un binomio indissolubile e goloso, insieme a una selezione delle migliori birre di ba-Varese Prostfest. Tutti i giorni sarà possibile provare qualcosa di diverso per fare un viaggio nei sapori regionali nostrani e internazionali: immancabile la cucina tipica emiliana di Gnoko on The Road con le lasagne della nonna, lo gnocco fritto, le polpette parmigiane, l’erbazzone, la sbrisolona e molto altro ancora. Dalle griglie di Zucchiati Food invece verrà servita la cucina tipica pugliese e abruzzese con la carne alla griglia delle bombette pugliesi e gli arrosticini abruzzesi. Novità di questa edizione è la cucina bergamasca di Naturalmente Silvia che porta in fiera non solo i casoncelli di una volta, ma anche taglieri di salumi e formaggi, polenta “consa” fatta con i grani antichi, stracotti e vini locali. Si chiude in bellezza con la cucina spagnola, tapas, paella.

Come tutti gli anni però ci sarà anche lo spazio della BaVarese Prost Fest che, in collaborazione con Michele Marocco di VareseSport, sarà teatro e vetrina per diverse realtà sportive della provincia di Varese. Ogni sera è prevista la presentazione delle annate agonistiche di alcune delle realtà sportive più importanti di Varese e Provincia: un appuntamento cresciuto anno dopo anno che è ora diventato un palcoscenico importante come per il Città di Varese Calcio, la squadra di calcio della nostra città, dalla prima squadra alle giovanili, il Rugby Varese con il suo proverbiale entusiasmo, la storica Von Pallanuoto e i pluri medagliati della Canottieri Varese.

Tutti loro saranno nel nuovo “cortile” centrale della Fiera, studiato per mettere al centro gli eventi e il buon cibo: una posizione centrale da cui tutti gli espositori della fiera saranno visibili.

LE INFO SULLA FIERA DI VARESE

Dal 13 al 22 Settembre 2024

Varese, via Roma – Località Schiranna

Il sito, con il programma dettagliato

Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

orari:

Venerdì 13 settembre ore 18.00 – 23.00

Sabato 14 Settembre ore 14.00 – 23.00

Domenica 15 Settembre ore 10.00 – 23.00

Da Lunedì a Venerdì ore 16.00 – 23.00

Sabato 21 Settembre ore 14.00 – 23.00

Domenica 22 Settembre ore 10.00 – 20.00