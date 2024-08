Auto d’epoca a Gazzada Schianno, a Villa Cagnola torna l’evento “Motori in Villa”

Appassionati di motori e amanti delle auto d’epoca, segnatevi questa data: domenica 15 settembre si terrà a Villa Cagnola l’evento “Motori in Villa”, una giornata interamente dedicata all’esposizione di auto, Formula 1, sportive, storiche e moto. (foto sopra di repertorio)

Organizzato dal Club Clay Regazzoni O.D.V., in collaborazione con Amici della Formula 1 e con la partecipazione del Club Auto Sportive Legnanesi, l’evento promette di essere un punto di riferimento per tutti gli appassionati del settore.

Un programma ricco di emozioni

L’apertura dell’evento è prevista per le ore 11:00, momento in cui i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera unica, circondati da alcuni dei veicoli più iconici della storia dell’automobilismo. A partire dalle 12:45, sarà servito il pranzo, un momento di convivialità che permetterà di ricaricare le energie e prepararsi per il pomeriggio all’insegna delle quattro e due ruote. Infine, l’evento si concluderà alle 17:00. L’evento sarà anche un’occasione per ricordare un amico speciale, come sottolineato dalla locandina che include un tributo particolare.

L’ingresso all’evento sarà aperto a tutti, dagli esperti del settore agli appassionati curiosi di scoprire il fascino delle auto storiche e sportive. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento, si consiglia di seguire i canali ufficiali degli organizzatori.