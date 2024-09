Andrea Devicenzi e le sue imprese ciclistiche a una gamba sola

La Società Ciclistica Carnaghese propone per venerdì 13 settembre, alle ore 21 presso il Teatro Agorà di Carnago (Piazza San Giovanni Bosco), una serata ad ingesso libero con protagonista l’atleta paralimpico Andrea Devicenzi. (foto dal sito andreadevicenzi.it)

“Una vita oltre ogni limite” è il titolo dell’incontro che vedrà Andrea accompagnare idealmente i presenti sulle strade delle ultime sue imprese ciclistiche e non con come obiettivo quello di realizzare il “Progetto 2022 – 2026” ovvero portare a termine cinque imprese sportive, pubblicare cinque libri e produrre cinque docu-film. Questo progetto è già stato realizzato in parte con i viaggi in Islanda (2022), Scandinavia (2023) e Stati Uniti (2024).

Nel 2010 è stato il primo amputato di gamba della storia a raggiungere in sella a una bici, la vetta del KardlungLa in India, a quota 5.602 metri.

Nel 2011 ha partecipato e concluso l’Olimpiade delle Randonnèe, la Parigi-Brest-Parigi, primo amputato della storia a concluderla sotto il tempo massimo di 80 ore, in 72 ore e 42 minuti.

Nel 2012 è medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Paratriathlon in Israele, affrontando la fase di corsa con le stampelle. Nel 2013 con la maglia della Nazionale di Paratriathlon, vince in Turchia la medaglia d’argento ai Campionati Europei di Triathlon.

Nel 2016 in Perù, affronta per la prima volta un’avventura in solitaria: 1.200 chilometri in sella da Lima a Cusco e, con le stampelle #katana, i 42 chilometri dell’Inca Trail in quattro giorni nelle Ande per raggiungere il sito archeologico del Machu Picchu.

Nel 2018 percorre a piedi i 500 chilometri della Via di Francesco, dal Santuario de La Verna fino a Roma in 22 giorni; impresa bissata e raddoppiata nel 2019, coprendo i mille chilometri della Via Francigena del Nord dalla Valle d’Aosta fino a Roma.

Nel 2020, domina la Via Postumia da Grado a Genova, attraversando “a piede” sei regioni e le zone maggiormente colpite dalla Pandemia Covid-19 e, quest’anno, come detto, i 2.000 chilometri di circumnavigazione, ovviamente in sella alla bicicletta.

Oltre alle imprese sportive, nel 2014 Andrea Devicenzi diventa un coach & formatore esperienziale, dedicandosi alla crescita e al miglioramento delle perfomance delle persone.

Info: sccarnaghese@libero.it