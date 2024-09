Ad Arsago Seprio rombano i motori con la FastCross by Night 2024

Sono pronte ad accendersi di nuovo le luci del FastCross by Night, il grande evento di motocross che si svolgerà sabato 14 settembre ad Arsago Seprio. (Foto Facebook di Davide Morello – FastCross_official)

Il tracciato arsaghese sarà il palcoscenico di una nuova ed entusiasmante edizione dell’evento motoristico dopo il grande successo dello scorso anno che ha visto 5mila appassionati seguire da vicino le gare. L’evento promette una giornata carica di adrenalina, con il motocross e, novità di quest’anno, il minicross.

La storica pista di Arsago Seprio, rinnovata dopo vent’anni, accoglierà i fan dalle 10:30 per una giornata di emozioni che culminerà con le gare serali. I riflettori saranno puntati su atleti di fama internazionale, tra cui gli americani Josh Hill, Justin Bogle e Justin Starling, e campioni europei come il francese Jordie Tixier e l’italiano Filippo Zonta, vincitore della scorsa edizione. In programma l’atteso 1 VS 1 della Omec Fast Challenge e il Main Event che incoronerà il King of Fastcross by Night 2024.

I posti sono limitati e i biglietti sono già disponibili online (guarda qui).