A piedi alla scoperta dei tesori di Cassano Valcuvia, tra natura e incursioni teatrali

Torna “Basta uno zaino, la scoperta del territorio e dei suoi tesori” a cura di Teatro Periferico.

Il 15 settembre tornano le escursioni a piedi tra tesori naturalistici, storici e culturali che circondano Cassano Valcuvia. Si può scegliere tra due itinerari con diversi livelli di difficoltà: uno per persone abituate a fare trekking in montagna e uno con tratti di cammino in piano e spostamenti in navetta.

I cammini saranno accompagnati da guide esperte di Controvento Trekking e attori di Teatro Periferico con incursioni teatrali sulla storia del territorio; le soste saranno allietate da cibo a km zero proveniente delle aziende agricole locali.

Chi sceglie il percorso facilitato farà un viaggio nel tempo visitando l’antico lavatoio di inizio 900, l’Eremo di San Giuseppe con i suoi affreschi medievali e le trincee della Linea Cadorna con una narrazione in cuffia tra Storia e racconti della Battaglia del S. Martino. Prima della pausa pranzo ci sarà il tempo per un visita guidata del Centro Documentale Frontiera Nord “Linea Cadorna”, nel pomeriggio visita all’Azienda Agricola Il Vallone e poi una facile salita al punto panoramico Büs e Becc con una dimostrazione a cura di Crespi Sport di Luino. La giornata si conclude nel bel teatro di Cassano Valcuvia, gioiello architettonico con una storia di particolare interesse che verrà raccontata in forma teatralizzata e culminerà con una merenda offerta a tutti i partecipanti.

Il percorso per camminatori esperti prevede la salita in Vallalta con visita alle Trincee della Linea Cadorna e al Forte di Vallalta in sostituzione della visita al Centro documentale e al Vallone, mentre il resto delle tappe coincide con il percorso facile.

Il pranzo è al sacco con la possibilità di prenotare gustosi cestini a base di prodotti locali provenienti dal bancone gastronomia de L’Angolo del Sorriso di Cassano Valcuvia e dalle cucine del Grotto del sorriso dove si sposano inclusività e qualità del cibo.

Partecipazione €15 [ €20 con cestino]. Info dettagliate e prenotazioni: tel 334.1185848 – 347.0154861 (anche Whatsapp) info@teatroperiferico.it.