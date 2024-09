A Schianno con la Festa Patronale si festeggia il centenario della statua della Madonna Addolorata

Settimana di festa a Schianno. Animatori ed educatori dell’oratorio di Schianno hanno organizzato tutto a puntino per la Festa Patronale dell’Addolorata, che inizierà lunedì 9 settembre. Quest’anno l’evento ha un sapore speciale perché si festeggia il centenario della Madonna Addolorata.

La settimana parte con il tradizionale FRITTO MISTO che si potrà gustare tifando la propria squadra del cuore, impegnata nei quarti di finale del TORNEO DI CALCIO a 7, arrivato ormai alla sua decima edizione e al quarto memorial Diego Cendaroni.

Martedì 10 Alberto Moiraghi presenta il suo libro dal titolo “La Provvidenza aveva così disposto” dedicato ai 100 anni della Statua della Madonna Addolorata e a seguire ci saranno i festeggiamenti con la torta dei cento anni.

Mercoledì 11 sport e cucina si ritrovano e torna la tanto richiesta PAELLA e SANGRIA e semifinali del torneo di calcio a 7.

Giovedì 12 ci spostiamo nei cortili e nelle vie di Schianno per il famoso CORTILI E SAPORI. Piatti della tradizione e grandi novità vi aspettano: Polenta con bruscitt o zola, Trippa, Gnocco fritto con tagliere di salumi, Panzerotti, Pizzoccheri, Lasagne, Griglieria, Aperitivi e Dolci. Tutta questa buona cucina accompagnerà la serata insieme ai GONFIABILI, GO KART ed INTRATTENIMENTO PER BAMBINI, con la partecipazione di GIOCOLIERI E TRAMPOLIERI.

Venerdì 13 un’intera serata dedicata ai PRIMI PIATTI e a seguire INTRATTENIMENTO MUSICALE CON MR DJ TAFFU E SPETTACOLO COMICO con ALESSANDRO INGRÀ E MASSIMO MORSELLI. A partire dalle 22.00 CACCIA AL TESORO NOTTURNA in auto. Iscrizioni a Letizia 331 3442061.

Sabato 14 già a partire dalle 18.45 gustoso APERITIVO e poi tradizionale appuntamento con SCHIANNO FOOD “angoli di specialità e gusto”: super stand gastronomico con panini special, hamburger e cheeserburger, fantasia di fritti, spatzle, arrosticini, pulled pork ecc… a seguire il tanto atteso CERVELLONE a partire dalle ore 21.00!

In tutte queste serate è sempre attiva la MODALITA’ ASPORTO.

È consigliata la prenotazione sia per l’ASPORTO che per i TAVOLI contattando Moreno 347 4749668 o Letizia 331 3442061.

Domenica 15, giorno principale della Festa, con S. Messa solenne e professione di fede dei ragazzi di terza media, grande pranzo insieme, al pomeriggio giochi e intrattenimenti per grandi e piccini GONFIABILI, GO KART E TORNEO DI SCOPA A COPPIE. Alle ore ore 20.15 PROCESSIONE PER LE VIE DEL PAESE con la statua della Madonna Addolorata. A seguire dalle 21.45 serata danzante con la TPS band e stand gastronomico in oratorio.

Lunedì 16, Messa al cimitero e finali del torneo di calcio a 7. Premiazioni e spaghettata conclusiva.

Per tutta la durata della festa sarà attiva la PESCA DI BENEFICENZA e da GIOVEDÌ A DOMENICA ci saranno anche i GONFIABILI.