Varese celebra Walter Bonatti: al Cai Varese uno spettacolo teatrale per rivivere le sue avventure

Il CAI (Club Alpino Italiano) sezione di Varese offre una serata speciale dedicata a uno dei più grandi alpinisti ed esploratori italiani, Walter Bonatti.

Sabato 14 settembre, alle 21:00, presso l’Auditorium S. Giovanni Bosco di Varese, il pubblico potrà assistere gratuitamente allo spettacolo teatrale “In capo al mondo – In viaggio con Walter Bonatti”, un tributo alla vita e alle imprese straordinarie di questo indimenticabile personaggio.

Lo spettacolo, scritto da Luca Radaelli e Federico Bario, vuole essere un omaggio non solo all’alpinista e all’esploratore, ma anche all’uomo che, attraverso la sua vita e le sue esperienze, ha saputo trasmettere una filosofia di libertà, sfida e coraggio. Walter Bonatti non era solo un campione, ma un esempio di determinazione, di ricerca dei propri limiti e di amore per la natura più selvaggia.

Grazie a una narrazione avvolgente, accompagnata da musiche dal vivo e spettacolari proiezioni di immagini, lo spettatore verrà immerso nelle incredibili imprese di Bonatti, ritrovandosi a vivere con lui le emozioni delle sue spedizioni.

La serata sarà un momento speciale per i soci del CAI e per il pubblico varesino, che avranno la possibilità di scoprire o riscoprire le avventure di uno degli ultimi grandi esploratori del nostro tempo, raccontate attraverso le sue parole, i suoi scritti e le sue celebri fotografie.

L’ingresso è gratuito, offrendo così a tutti l’opportunità di partecipare a questo evento unico, pensato per celebrare non solo l’uomo e le sue imprese, ma anche il suo spirito indomabile e l’amore per la montagna.