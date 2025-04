A Sant’Ambrogio”Mirror” spettacolo riflessivo bloccati dentro una funivia

Sei persone si trovano intrappolate sulla cabina di una funivia che, a causa del maltempo, si blocca proprio a ridosso di un pilone di sostegno. Per venti ore immersi fra le nuvole, rimarranno a oscillare paurosamente appesi a non si sa quale altezza. Raffiche di vento fortissimo provocheranno l’urto della cabina contro il pilone con panico generale, un ferito e senso di totale impotenza.

Le sei persone scopriranno in breve che, per ragioni diverse, sono accomunate da una crisi del desiderio. Le loro vite sono in sospeso come la cabina, non ancora spese completamente.

La situazione-limite, farà emergere il peggio e il meglio di se stessi. Stando fermi, appesi nel vuoto, faranno un viaggio ai confini delle proprie capacità di conduzione e fiducia in se stessi. Saranno messi alla prova nel gestire le proprie emozioni, nel doversi adattare, nel condividere, sperare e amare. Scopriranno che le loro vicende si riflettono le une nelle altre, come in un gioco di specchi.

Nonostante la situazione appaia di totale impotenza, sarà dato loro il potere di cogliere da essa doni inaspettati e di trasformare un possibile trauma, in una sorprendente esperienza di resilienza e trasformazione interiore.

Creato e diretto dalla regista e autrice teatrale Monica Antonioli, prodotto dalla cooperativa La Via di Casa di Vergiate, dal 2008 il Master Move Theatre non è solo una forma di teatro sperimentale. È un campo di generatività artistica e culturale, uno spazio per risvegliare lo spirito, un tempo per l’incontro, la consapevolezza, il ritorno a se stessi.

Per vivere questa esperienza di riflessione interiore vi aspettiamo mercoledì 16 aprile, alle ore 21, all’Auditorium San Giovanni Bosco, in via Lazzaro Papi 7, a Varese nel quartiere di Sant’Ambrogio.

Per prenotare il proprio posto è possibile contattare il numero 3487324377 oppure inviare una mail all’indirizzo info@laviadicasa.org