Torna Gustando il 10, la camminata “enogastroturistica” tra Barasso, Casciago, Comerio e Luvinate

Domenica 15 settembre la manifestazione organizzata dalle Pro Loco dei tre comuni e le amministrazioni comunali. Tanti appuntamenti, stand informativi, eventi culturali per trascorrere una giornata in compagnia

Domenica 15 settembre torna l’evento Gustando il 10, la camminata “enogastroturistica” che attraversa i sentieri, i paesi e le bellezze di Barasso, Casciago, Comerio e Luvinate. Ad organizzare la manifestazione le Pro Loco dei tre comuni con il patrocinio delle amministrazioni comunali e del Parco del Campo dei Fiori.

Si parte dal parcheggio della stazione di Barasso alle 9: si consiglia di lasciare l’auto presso il parcheggio della stazione di Morosolo-Casciago (via Manzoni) o di arrivare direttamente a Barasso (orari e biglietti su www.trenord.it). Da lì si andrà a Villa Tatti Talacchini per le iscrizioni e successivamente all’area Feste di via Giardini dove verrà servitala la colazione, curata dalla Proloco di Comerio dalle ore 9 alle ore 11.

Inizierà quindi il percorso vero e proprio, che nella prima fase attraverserà il centro di Comerio con la possibilità di visitare la millenaria chiesetta di San Celso e il Centro civico, che, nella sede del Palazzo Comunale, ospita il museo Ignis dell’elettrodomestico. Attraversando la strada statale tramite il ponticello pedonale, si giungerà a Parco Laugier, un tempo parte della dimora dell’omonimo conte, da dove avverrà l’ingresso nel bosco.

Il sentiero si snoda inizialmente lungo una mulattiera che conduce al Laghetto Motta d’Oro dove il Dott. Edoardo Bosisio spiegherà il microclima, l’ecologia e la botanica dei boschi del Campo dei Fiori. Successivamente il percorso condurrà, dopo qualche breve “strappo” in salita, al tanto atteso Sentiero 10 che proseguirà in linea retta fino a Barasso e successivamente a Luvinate, ma prima incrocerà il Sentiero 12 che consente di raggiungere l’accesso della celebre Grotta Remeron, senz’altro la più importante per vastità nel sistema carsico del Campo dei Fiori.

La camminata proseguirà nella tranquillità del sentiero 10 all’ingresso nel territorio di Barasso, fino ad arrivare alla Colonia elioterapica Marisa Rossi “Casa del Sole” costruita nel 1935. Nel parco ci saranno i volontari dell’associazione barassese Librarsi che distribuiranno libri e intratterranno i bambini con un laboratorio. Inoltre saranno collocati due stand: uno di Fondazione Umberto Veronesi per sensibilizzare la prevenzione del tumore al seno e uno della mensa dei poveri di via Bernardino Luini per vendere oggetti e finanziare l’acquisto di cibo per i poveri. I ragazzi dell’orchestra di Barasso dell’Associazione Ensemble suoneranno i loro strumenti nel bosco, rendendo unica questa esperienza.

Il secondo punto ristoro sarà collocato proprio nei grandi spazi di questo affascinante edificio, nei quali le Pro Loco di Luvinate e Barasso serviranno un fantastico aperitivo seguito da un ottimo pranzo. Da qui si proseguirà successivamente sul sentiero 10 e si arriverà nel pratone della Cascina Zambella a Luvinate, dove ci saranno numerosi stand: Cast Ong con la caccia al tesoro sul tema dell’acqua e del risparmio idrico; le guardie ecologiche volontarie del Campo dei Fiori con il loro stand informativo; Camera di Commercio DoYou Bike con la presentazione del progetto di cicloturismo in provincia di Varese e nel Campo dei Fiori; il Consorzio Castanicoltori Brinzio Orino e Castello Cabiaglio in collaborazione con il CNR Università di Milano con un tour nella nuova selva castanile di Luvinate realizzata sui terreni ASFO VALLI delle Sorgenti; l’associazione Amici del Campo dei Fiori con stand illustrativi del nuovo percorso tematico “La via del Caravati”; MusicArte Luvinate con il loro ConcorDance Duo.

Da Luvinate si uscirà dal Sentiero 10 per arrivare nell’abitato di Casciago, in particolare al palazzo comunale sito nella magnifica villa Castelbarco, dove si potranno ammirare, oltre ad un panorama mozzafiato, anche la sala dei Papi e l’ufficio del sindaco, per poi transitare accanto alla chiesa dei Santi Agostino e Monica dove sarà possibile visitare il battistero dell’artista contemporaneo Marko Ivan Rupnik. Si attraverserà quindi tutto il vecchio centro per arrivare alla Chiesetta di Sant’Eusebio, dove la Proloco di Casciago distribuirà una rinvigorente merenda. Finito tutto il percorso si potrà quindi riprendere la propria macchina in stazione a Casciago o prendere il treno fino a Barasso, a seconda di dove si è partiti la mattina.

Importante: porta la tua borraccia da riempire lungo il percorso!

Per info su percorso, distanza, intrattenimenti gustandoil10@gmail.com o il sito www.gustandoil10.it

Per iscriversi basta compilare il modulo seguente: https://forms.gle/wvEWo8rZdLiL4cwC9

Il modulo sarà attivo fino a giovedì 12 a mezzanotte, sarà altresì possibile iscriversi direttamente il giorno dell’evento una volta finita la registrazione di chi già iscritto e salvo raggiungimento massimo dei posti disponibili.

Prezzi a persona:

Bambini fino a 10 anni: 10.00 €

Adulti e ragazzi over 10: 25.00 € (con borraccia con il logo dell’evento in omaggio)

La quota per tutti comprende: colazione, area feste Comerio; aperipranzo, Colonia elioterapica Barasso (casa del Sole); merenda, chiesetta di S. Eusebio Casciago.