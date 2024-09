A Varese la presentazione del libro Comprami, l’inchiesta su Onlyfans

L’incontro con gli autori Daniele Vaschi, podcaster e autore, e Andrea Franceschi, giornalista del Sole 24 Ore. Il libro è tratto dal podcast designato come il Miglior Podcast dell’Anno per IlPod

Appuntamento con “Comprami, la mia ragazza è su Onlyfans”. Alla libreria Ubik di Piazza Podestà a Varese è in programma la presentazione del libro di Daniele Vaschi con Andrea Franceschi, tratto dall’omonimo podcast, prodotto e pubblicato da Il Sole 24 Ore e vincitore del il Miglior Podcast dell’Anno al premio IL POD-Italian Podcast Awards.

Intervistati da Stefania Radman, giornalista di VareseNews, i due autori racconteranno come è nata l’inchiesta che li ha portati a fare luce sulla “OnlyFans Economy”, un fenomeno emergente che ha trasformato l’industria del porno e le dinamiche delle relazioni online. Attraverso interviste e analisi, il podcast risponde a domande fondamentali: chi sono i creator di OnlyFans? Cosa li spinge a vendere contenuti sulla piattaforma? Quali sono i guadagni e i rischi connessi a questa attività?

«Racconto sempre un aneddoto. In tanti pensano che io scherzi, ma è andata davvero così. – racconta l’autore Daniele Vaschi –. Durante una serata fuori da un locale due ragazzi parlavano raccontando che le rispettive fidanzate avevano un profilo su OnlyFans. Questo mi ha fatto scattare la scintilla: allora davvero non era un tabù fra i giovanissimi. Quindi ho deciso di approfondire e cercare di capire ed entrare in questo mondo».

Daniele Vaschi (conosciuto anche come Ariele Frizzante), dj, podcaster e conduttore radiofonico, e Andrea Franceschi, giornalista de Il Sole 24 Ore sono entrambi originari del Varesotto.

Sabato 14 settembre, alle 11, sarà l’occasione per saperne di più e scoprire curiosità e aneddoti su come è nato questo libro dove si trova anche l’intervista a Matteo e Vittoria, i due varesini diventati famosi proprio sulla piattaforma.

Appuntamento per sabato 14 settembre, alle 11, alla libreria Ubik di Varese.

