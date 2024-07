“Comprami” è il Miglior Podcast dell’anno ed è stato realizzato da due Varesotti

Il Premio Miglior Podcast dell’anno è stato assegnato a due Varesotti. A ritirare il prestigioso riconoscimenti assegnato nella serata di domenica 7 luglio nella bellissima cornice di Palazzo Farnese a Piacenza sono stati Daniele Vaschi, radiofonico e autore (conosciuto anche come Ariele Frizzante), e Andrea Franceschi, giornalista del Sole24Ore, per il podcast Comprami, realizzato da IlSole24Ore. A consegnare il premio Stefano Nazzi vincitore del premio lo scorso anno con Indagini.

Il riconoscimento è assegnato nell’ambito de IlPod, il festival dedicato ai migliori podcast italiani che si è tenuto nella giornata di domenica 7 luglio a Piacenza per la sua terza edizione e ideato da Andrea Colamedici e Maura Gancitano (Tlon.it) nato, appunto, per celebrare i contenuti più interessanti nel mondo dei podcast.

Il podcast Comprami, diventato anche un libro, è un’inchiesta sulla onlyfans economy. «C’è un paese dei balocchi online che attrae giovani e giovanissimi con la prospettiva di fare un sacco di soldi: è OnlyFans – spiega il trailer di presentazione del progetto – Ma perché se ne parla tanto? Chi sono i creator? Cosa li spinge a mettersi in vendita sulla piattaforma? Quanto guadagnano e cosa mettono in gioco? Siamo veramente di fronte alla rivoluzione del porno che farà emancipare i lavoratori e le lavoratrici del sesso? A queste e altre domande prova a rispondere Comprami. Inchiesta a microfono aperto per fare luce sulla giungla inesplorata della OnlyFans economy».

Tra i diversi protagonisti del podcast c’è anche una coppia di Varese di Teo e Vittoria, i due ragazzi varesini famosi proprio su Onlyfans.

Ascolta Comprami

PREMI SPECIALI

Premio Piacenza: Wild Baricco di Matteo Caccia e Alessandro Baricco. Wild Baricco di Matteo Caccia e Alessandro Baricco. Cineastri di Adrian Fartade e Luca Perri

Premio del pubblico: Racconti da Gaza di Valerio Nicolosi

Premio indie dell’anno: Troubles. Una storia irlandese

Premio podcast dell’anno: Comprami di Daniele Vaschi e Andrea Franceschi

TUTTI I VINCITORI

Storia del podcast italiano: Morgana di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri

Categoria Benessere: Love bombing di Roberta Lippi

Categoria Business: Comprami di Daniele Vaschi e Andrea Franceschi

Categoria Comedy: Scusa il vocale lungo di Luciana Maniaci, Francesco D’Amore e Francesco Aricò

Categoria Cultura: L’invasione di Luca Misculin e Riccardo Ginevra

Categoria Diversity: Milano è il diavolo di Federica Capozzi e Se domani non torno di Silvia Boccardi e Camilla Ferrario

Categoria Documentario: Troubles. Una storia irlandese di Samuele Sciarrillo

Categoria Green: Ghiaccio sottile di Lorenzo Pavolini e Davide Sapienza

Categoria Host: Chiedilo a Barbero di Alessandro Barbero e Davide Savelli

Categoria Indie informazione: Racconti da Gaza di Valerio Nicolosi

Categoria indie intrattenimento: Brutto un podcast bello di Alessandro Longoni, Riccardo Poli e Beppe Salmetti

Categoria indie narrazione: Troubles. Una storia irlandese di Samuele Sciarrillo

Categoria News: Racconti da Gaza di Valerio Nicolosi

Categoria Scienza: Abissi di Francesca Buoninconti e Donato Giovannelli

Categoria Script: L’invasione di Luca Misculin e Riccardo Ginevra

Categoria Sound design: Dove nessuno guarda di Pablo Trincia

Categoria Sport: La favola del rugby Peter Freeman e Perchè sei femmina di Marta Mason

Categoria Talk: Bsmt di Gianluca Gazzoli

Categoria True Crime: Dove nessuno guarda di Pablo Trincia, il premio è stato ritirato da Gildo Claps, fratello di Elisa.