Impresa Varesina: vince 4-3 a Piacenza e va alla finale playoff contro il Desenzano

La Varesina ha battuto il Piacenza allo stadio “Leonardo Garilli” dopo aver disputato una partita di grande sacrificio. Le fenici si erano illuse di vincere la partita già nei tempi regolamentari. Infatti i rossoblù sono andati subito in vantaggio con un gran gol di Vincenzo Vitale. Il Piacenza però non molla e intorno alla mezz’ora realizza la rete del pareggio, grazie ad un bolide su punizione tirato da D’Agostino. Nel secondo tempo gli uomini di Marco Spilli segnano ancora per due volte portandosi sul 3-1 con le marcature di Manicone e Polenghi. Quando tutto sembrava finito il Piacenza rientra in partita con un calcio di rigore causato da Amoabeng che ha steso Zini in area. Dal dischetto va Marquez che prima sbaglia e poi ribadisce in porta dopo la respinta di Basti. Il 3-3 biancorosso arriva al 90’ con Iob, che costringe le Fenici ai supplementari. Nel primo tempo supplementare i padroni di casa rimangono in dieci uomini, a causa di un’ingenuità commessa da Marquez che, per avventarsi su un traversone di Kernezo, tocca il pallone con le mani e si prende il secondo giallo, lasciando in inferiorità la sua squadra. Il gol decisivo lo segna Orellana Cruz, al terzo minuto del secondo tempo supplementare. Il numero 10 dopo una splendida giocata calcia sotto la traversa da posizione defilata, senza lasciare scampo a Maianti e porta il punteggio sul 3-4. Con questo risultato la Varesina si è qualificata per la finalissima dei playoff che si disputerà domenica prossima. I rossoblù andranno a fare visita al Desenzano. La squadra di mister Contini ha sbancato a sorpresa il campo della Pro Palazzolo. L’unica nota stonata per le Fenici sarà l’assenza di capitan Gasparri, espulso per proteste nel corso dei tempi supplementari.

Calcio d’inizio

Il Piacenza si schiera con un 4-4-2. In porta c’è Maianti. In difesa ci sono Napoletano, capitan Silva, Del Dotto e Artioli. A centrocampo ci sono Gerbaudo e Corradi affiancati da Ndoye, a destra, e Bassanini, a sinistra. In avanti il tandem composto da Recino e D’Agostino.

Mister Spilli risponde con il solito 4-2-3-1. Tra i pali Basti. Il quartetto difensivo è formato da Coghetto, Pertosa, Amoabeng e Ciuffo. In mezzo Grieco e Gatti. Sulla trequarti spazio a Vitale, Orellana Cruz e capitan Gasparri. L’unica punta è Manicone.

Arbitra l’incontro il signor Carlo Esposito di Napoli coadiuvato dai signori Serra e Scorrano

Primo tempo

Pronti via e al 3’ minuto la Varesina si porta immediatamente in vantaggio con un bellissimo gol di Vincenzo Vitale che parte dalla fascia destra e con una serpentina elude le marcature avversarie e mette la sfera alle spalle di Maianti per lo 0-1. Rispondono i padroni di casa con D’Agostino che viene servito nel corridoio da Bassanini e calcia in diagonale, mandando il pallone fuori di poco alla sinistra di Basti. Al 25’ la Varesina sfiora il raddoppio con Gasparri che conduce da solo un contropiede sulla fascia e dal fondo serve l’accorrente Orellana che è costretto ad arretrare e poi a girarsi con il sinistro, ma il suo tentativo è troppo debole e il portiere del Piacenza si accartoccia e fa sua la sfera. Al 29’ D’Agostino pareggia i conti con uno splendido destro su calcio di punizione battuto dalla trequarti. Il fallo è stato commesso da Pertosa ai danni dello stesso numero 31 biancorosso. Nel finale di primo tempo Ndoye dopo aver vinto un rimpallo al limite dell’area lascia partire un tiro che si spegne fuori dallo specchio dei pali. Dopo un unico minuto di recupero le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1.

Secondo tempo

All’inizio della ripresa il Piacenza cerca subito di aggredire la Varesina, ma nonostante la grande pressione i biancorossi non riescono a perforare per la seconda volta la difesa delle Fenici. La Varesina cerca di rispondere con le folate del neoentrato Sali. Al 20’ arriva il nuovo vantaggio della squadra di mister Spilli con Manicone, il quale raccoglie un perfetto cross di Sali dalla destra e di testa schiaccia in porta il pallone per la rete dell’2-1. Il Piacenza fatica a reagire con la Varesina che cerca di ripartire in contropiede, ma in avanti i rossoblù sbagliano più volte il passaggio decisivo. Al 38’ la Varesina trova il gol del 3-1. Grieco pennella dalla bandierina e Polenghi colpisce, indisturbato, di testa e insacca il pallone. All’85’ Zini viene atterrato in area di rigore da Amoabeng e guadagna un tiro dal dischetto. Marquez si presenta dagli undici metri con Basti che para inizialmente, ma la respinta è centrale e l’attaccante argentino ribadisce in rete il gol del 3-2. Nei minuti successivi i lupi hanno l’occasione di pareggiare con un colpo di testa di Silva respinto da Basti, che compie una grande parata. Al 45’ pareggia il Piacenza con Iob che riceve in area e batte a rete in diagonale, portando così il punteggio sul 3-3. Allo scadere Corradi ci prova con un sinistro su punizione e Basti si supera alzando il pallone sopra alla traversa. Alla fine dei cinque minuti di recupero terminano tempi regolamentari. Visto il punteggio di parità (3-3) si prosegue con i tempi supplementari.

Tempi supplementari

Al 7’, Corradi raccoglie un pallone vagante in area e colpisce una traversa clamorosa. Al 10’ Kernezo mette in mezzo un cross forte e teso pericolosissimo sul quale si avventa Marquez, con Basti battuto, ma non riesce a segnare e nel tentativo di colpire la sfera il numero 90 biancorosso tocca il pallone con le mani e viene ammonito per la seconda volta e lascia il Piacenza in inferiorità numerica. Al primo minuto di recupero, dei due concessi, concesso Grieco calcia, dopo essersi liberato di Zini, e Maianti si distende alla sua destra e respinge in angolo. Dopo questa azione l’arbitro fischia e indica il cambio di campo per l’inizio degli ultimi quindici minuti. A due minuti dalla ripresa del gioco, Zini fa uno slalom e calcia debole e Basti blocca a terra. Al 18’, Orellana recupera palla da un passaggio di Polenghi e dopo una bellissima giocata spara il pallone, da posizione piuttosto defilata, sotto la traversa senza lasciare scampo a Maianti e riporta in vantaggio la Varesina, 4-3. Pochi istanti dopo le Fenici hanno anche la palla del quinto gol con Isufi, che solo avanti all’estremo difensore biancorosso manda a lato. Risponde subito il Piacenza con Russo che si gira in area e anche lui mette il pallone fuori di pochissimo. Negli ultimi minuti, ci provano i padroni di casa con D’Agostino che calcia dalla distanza, con il pallone si perde sul fondo. Alla fine dell’unico minuto di recupero, si chiude la sfida con la Varesina che sbanca il “Garilli” e si guadagna la finale playoff contro il Desenzano.