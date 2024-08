A Caronno Varesino la Festa di Comunità 2024

Anche quest’anno la Parrocchia e l’Oratorio di Caronno Varesino organizzano l’annuale festa settembrina che riapre l’anno di eventi dopo l’estate. Dal 12 al 16 settembre una serie di iniziative spirituali, culinarie e di intrattenimento si susseguiranno per arricchire la festa! Ricordiamo in particolare:

– ven 13 settembre: tornei di calcio a 5 (possibilità di iscrizione), tombolata con degustazione

– sab 14 settembre: toreni di dama, byrraco e scala40, COLOR PARTY e serata in musica con DJ Mirella

– dom 15 settembre: GIOCHI DI RUOLO con il gruppo dei ruolatori seriali, Happy Bike (simpatico circuito per biciclette) e il grande evento FREESTYLE SHOW! In serata musica con “Allegra brigata”

Durante la festa saranno aperti il bar, la cucina, lo stand gastronomico, il pozzo delle sorprese e l’angolo del ricamo.

CONCORSO ORAWONKA: acquista una tavoletta di cioccolato, ma fai attenzione…se trovi il biglietto Wonka ti aspettiamo per ritirare l’ambito premio!