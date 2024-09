Il weekend a Cassano Magnagno ha il sapore dei pizzoccheri e sciatt

Un menù ricco e tradizionale

Gli amanti della buona cucina potranno gustare piatti iconici come i famosi pizzoccheri, la bresaola con sciatt e lo spezzatino di cervo con polenta taragna, con prezzi che spaziano da 4 a 16 euro. Il menù include anche dolci come la torta di mele e la panna cotta con salsa ai frutti di bosco, per chiudere il pasto in dolcezza.