Celebra un importante “passaggio di testimone” la festa parrocchiale di Giubiano a Varese

E’ una festa patronale speciale quella che verrà celebrata dalla Parrocchia di Sant’Ambrogio a Giubiano, Varese e che si svolgerà dall’8 al 16 settembre 2024: i tanti eventi che la caratterizzeranno celebreranno anche un momento di passaggio, con il saluto di don Giuseppe Pellegatta, per anni parroco della chiesa varesina, e di don Marco Casale, parroco della comunità beato don Gnocchi di cui la chiesa di Giubiano fa parte, in attesa di coloro che ne prenderanno il posto, don Alberto Tedesco e don Luigi Pisoni.

Se il saluto ai due preti partenti sarà nelle giornate del 21 e del 22 settembre con un evento speciale, prima non mancherà la consueta festa, che avrà inizio domenica 8 settembre con la celebrazione delle Sante Messe alle 8.00 e alle 10.15, l’ultima delle quali sarà anche trasmessa in streaming sul canale YouTube della Comunità Pastorale.

Lunedì 9 settembre, alle 20.45, è prevista la proiezione del film “La zona d’interesse” (2023), seguita da un intervento del critico cinematografico Silvio Pagliaro, in collaborazione con ACLI Giubiano. Mercoledì 11 settembre sarà caratterizzato da un’Apericena Multietnica, dove verranno serviti piatti provenienti da diverse parti del mondo, tra cui Albania, Brasile, Costa d’Avorio, Italia, Perù, Sri Lanka e Ucraina. La serata continuerà con la testimonianza missionaria di Don Marco Usuelli, a lungo responsabile della pastorale giovanile a Giubiano e nella comunità beato don Carlo Gnocchi e ora parroco nelle sette comunità della Valceresio, che racconterà la sua recente esperienza in Cambogia.

Giovedì 12 settembre ci sarà un torneo di pallavolo a squadre presso il centro sportivo, seguito dall’apertura dello stand gastronomico, che offrirà come specialità del giorno i pizzoccheri valtellinesi. Venerdì 13 settembre sarà dedicato all’intrattenimento con l’apertura dello stand gastronomico alle 19, animazione per bambini dalle 19 alle 21 e una grande tombolata familiare alle 21, con in palio premi come una PlayStation 5 e altri gadget.

Sabato 14 settembre il programma prevede un torneo di Burraco nel pomeriggio, seguito dall’apertura dello stand gastronomico alle 18.30, dove verranno serviti hamburger e patatine fritte. Sempre alle 18.30 partirà la storica e coinvolgente caccia al tesoro automobilistica “Mamballa 2024 – Varese delle Meraviglie”.

Domenica 15 settembre, le celebrazioni religiose proseguiranno con le Sante Messe alle 8 e alle 10.15, quest’ultima presieduta dal nuovo parroco della Comunità Pastorale e trasmessa in streaming. La giornata sarà ricca di attività per i bambini con animazione dalle 11 alle 12.30, e lo stand gastronomico aprirà alle 12, offrendo risotto ai funghi porcini e lasagne al forno. Nel pomeriggio, ci sarà un’esibizione di ginnastica artistica e giochi da tavolo, seguiti dallo spettacolo del Mago Mattia per i più piccoli e un concerto della band “The Elite“. La giornata si concluderà con la premiazione della caccia al tesoro e un’apericena. La festa si chiuderà poi lunedì 16 settembre con una Santa Messa dedicata ai defunti della parrocchia, celebrata alle 21.

Durante tutto l’evento, sarà possibile visitare lo stand gastronomico, la pesca di beneficenza e il mercatino “Sbaracco”. Il ricavato della festa sarà destinato alla copertura delle spese parrocchiali, offrendo alla comunità un’occasione di condivisione e sostegno.