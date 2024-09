Rioni di Varese in festa a settembre, il mese delle feste patronali

Settembre a Varese vede un ricco calendario di eventi nei quartieri che celebrano la loro storia e i loro abitanti attraverso tradizioni, sport, cultura e momenti di aggregazione per tutte le età: dopo sant’Ambrogio in strada, che si è tenuta settimana scorsa con grande successo, solo in questo fine settimana ce ne sono ben quattro, in quattro rioni diversi.

Casbeno Insieme dà il via agli eventi dal 2 al 9 settembre. Questo appuntamento storico offre un programma variegato che include attività sportive, passeggiate alla scoperta del borgo, spettacoli, musica dal vivo, laboratori creativi, mercatini di hobbisti e una vasta offerta gastronomica. Il cuore dell’evento è l’oratorio di Casbeno, dove si svolge il torneo di calcio a sette, con la partecipazione di squadre locali e quella speciale dell’amministrazione cittadina, che gioca sul nuovo campo appena rinnovato.

Il quartiere di San Fermo ospita invece il SanFestival, dal 7 al 29 settembre. Questo evento vede la partecipazione attiva di numerose associazioni locali e si articola in un calendario ricco di iniziative. Il weekend del 7 e 8 settembre, il borgo di Penasca di San Fermo sarà teatro della 43ª Rassegna d’Arte, dove pittori, scultori e fotografi esporranno le loro opere tra le antiche corti e le vie del borgo. Domenica 8, il Premio Penasca verrà assegnato ai gestori dell’attività commerciale storica del quartiere. Gli eventi proseguono il 14 settembre con una serata di musica e buon cibo organizzata dai Gorillas Varese, mentre il 21 e 22 settembre sono dedicati a bambini, sportivi e amanti della natura, con tornei, concerti e una camminata alla scoperta delle bellezze del quartiere.

La Festa patronale di Valle Olona si terrà invece dal 6 all’8 settembre, con un programma che prevede spettacoli, giochi e un banco gastronomico, tutti concentrati intorno all’oratorio, che diventa il fulcro delle celebrazioni.

Il Palio di Masnago, già iniziato lo scorso weekend, infine continua fino all’8 settembre, con un calendario ricco di incontri, musica live e momenti di convivialità. La domenica è dedicata alle tradizioni, con bancarelle delle contrade e lo storico corteo folkloristico che parte dal Parco Mantegazza alle 16.15. La giornata culmina con la Gara della Brenta alle 17, che assegna il 46° Palio delle Contrade, e si chiude con una commedia per tutte le età alle 21 nel teatro dell’oratorio.