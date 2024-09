Sant’Ambrogio in strada è un successo, oltre 5mila persone per l’edizione 2024

In tanti per l’edizione 2024 di Sant’Ambrogio in Strada che si è tenuta domenica 1 settembre: un’ampia partecipazione, da mattina a sera che ha visto la partecipazione di varesini e non solo. L’evento, che da anni segna l’inizio di settembre nel quartiere ai piedi del Sacro Monte di Varese, è stato organizzato dall’associazione I Santambrogini, con il supporto del Comune di Varese.

Stefano Morandini, organizzatore dell’evento, spiega: «Posso dire che sia stata l’edizione migliore di Sant’Ambrogio in Strada, non solo a livello di numeri – abbiamo certamente toccato le 5000 presenze complessive in tutta la giornata e questo anche grazie al servizio navetta – , ma soprattutto perché siamo riusciti ad allargare il raggio d’azione della festa anche a location in passato rimaste fuori o più in sordina, come Villa Toeplitz, la Scuola Materna, la Scuola Canetta e l’Oratorio. Coinvolgendo anche queste realtà chiaramente abbiamo dato possibilità anche ad altre persone di proporre iniziative e suggestioni che sono servite anche a noi come organizzazione per migliorarci e migliorare il resto».

E sottolinea: «Dopo questo evento abbiamo già in programma la Castagnata del 1 novembre, la Pasta e Fagioli del 7 dicembre e l’edizione invernale di Sant’Ambrogio in Strada dell’8 dicembre; grazie a queste iniziative potremo finalmente donare al rione il defibrillatore».