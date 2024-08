Varese: la famiglia nei “Promessi Sposi” apre il Palio di Masnago l’1 settembre

Domani, alle 17:30, nella suggestiva cripta della chiesa di Masnago, prenderà il via l’edizione di settembre del Palio di Masnago con l’inaugurazione di una mostra dal tema profondamente attuale: la famiglia. Curata da Luisa Zilio e Francesca Urizzi, con la collaborazione di Paola Viotto per la selezione delle immagini, l’esposizione è frutto del lavoro dell’associazione culturale varesina Ammira.

Il percorso espositivo prende spunto dalle pagine del celebre romanzo “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni, ponendo l’accento su come l’opera, nonostante i secoli trascorsi, riesca ancora a parlare al nostro presente. La famiglia, nelle sue varie forme e sfaccettature, emerge come un tema centrale del romanzo, riflettendo dinamiche che ancora oggi viviamo, tra virtù e difetti.

Due sono gli aspetti che la mostra intende mettere in luce: la famiglia come “promessa” di felicità, un cammino fatto di sfide, mediocrità e, talvolta, sofferenze. Ma anche la possibilità di ricostruire, di ritrovare un senso, di recuperare relazioni spezzate o di crearne di nuove e positive, proprio come accade ai protagonisti del romanzo manzoniano.

L’inaugurazione vedrà la partecipazione delle curatrici, che condivideranno con il pubblico le riflessioni alla base del loro lavoro. A seguire, verrà offerto un aperitivo, occasione per un momento di convivialità e di ulteriore approfondimento sulle tematiche affrontate. Un evento imperdibile, che promette di arricchire la comunità masnaghese di nuovi spunti di riflessione sul valore e il significato della famiglia.