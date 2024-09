A Fagnano Olona è tempo della Festa Patronale

Come ogni anno la festa della Parrocchia di S. Maria Assunta della Comunità Pastorale Madonna della Selva a Fagnano Olona presenta un programma che unisce proposte religiose e culturali.

Si comincia venerdì 13 settembre ore 21:00 presso la chiesa di Santa Maria Assunta con un momento di riflessione e testimonianza vocazionale con il seminarista Marco Eliseo, in preparazione alla sua ordinazione diaconale del 5 ottobre.

Sabato 14 settembre ore 17:00, in chiesa Santa Maria Assunta, celebrazione della S. Messa presieduta dal nuovo parroco don Simone Chiarion.

A seguire, in oratorio, Aperitivo, apertura dello Stand Gastronomico e pesca di beneficenza.

Alle 21:30 non perdere lo spettacolo comico del duo iMasa: canzoni “natal-estive”, al contrario, a ritmi tutti da scoprire, improvvisazioni e con oltre 20 strumenti musicali che daranno vita a un’esperienza esilarante! Impossibile non ridere e farsi coinvolgere!

Domenica 15 settembre ore 10:30, in chiesa Santa Maria Assunta, celebrazione della S. Messa presieduta don Germano Anzani nel 55° anniversario di ordinazione sacerdotale

A seguire Speciale Spritz e Aperitivo; ore 12.30 Pranzo Insieme! Prenota il tuo posto qui.

Dalle ore 15 presso l’Oratorio Pier Giorgio Frassati:

– Sfide di Volo: Mettiti alla prova con le gare di aeroplanini di carta e sperimenta la realtà aumentata che ti farà sentire come un vero pilota ai comandi di un aereo! Preparati a volare… anche senza ali!

– Voli in Mongolfiera: Sali a bordo e vivi l’emozione di fluttuare tra le nuvole con voli vincolati in mongolfiera. Un’esperienza che ti farà toccare il cielo con un dito e regalare un ricordo indimenticabile!

Dalle ore 20:30 Serata di Musica! Presso l’Oratorio Pier Giorgio Frassati:

– Esibizione dei ragazzi della scuola musicale Tilt di Appiano Gentile

– Concerto dei Rocket Roulette: Preparati a cantare a squarciagola e a ballare senza sosta con l’energia travolgente dei Rocket Roulette! Una performance da non perdere che farà scatenare tutti i presenti!

Aperitivi e Buona Cucina!

Dalle ore 19:00, servizio Bar e tavola calda.

Vi aspettiamo per vivere insieme momenti indimenticabili! Non mancare!