Che fare con i bambini nel weekend del 13, 14 e 15 settembre tra Varese e provincia

Uva da pigiare con piedi, boschi fatati da scoprire e tanti spettacoli per i bambini in questo weekend di fine estate. In programma anche tante feste di piazza dedicate ai più piccoli e incontri per i genitori.

EVENTI

ARCISATE – Sabato 14 e domenica 15 settembre il parco Lagozza ospita la “C’era una volta… edition” dell’Arcobaleno di Nichi, la festa solidale per bambini con tanti laboratori a tema, giochi, musica e buon cibo. Ad aprire l’iniziativa sabato pomeriggio c’è la seconda edizione della Nichi Runbow – L’evento

TRADATE – Il Centro Didattico Scientifico diventa “Il (piccolo) bosco incantato” domenica, per dare vita a un pomeriggio di favole ed avventure dedicato ai più piccoli con laboratori STEAM nell’ambito del progetto “Green it up” – Scopri di più

SOMMA LOMBARDO – Ambulanza dei pupazzi, face painting, giochi, gonfiabili e simulazioni tra le attività per bambini promosse dalla Croce Rossa Italiana in festa sabato all’area mercato per una giornata di festa e sensibilizzazione – I dettagli

VARESE – A San Fermo c’è festa per un mese con il “SanFestival”. Sabato il campo dei Gorillas di via Sette Termini ospita Rock the Jungle con laboratori sportivi nel pomeriggio e tanti conceri in serata – Qui tutte le informazioni

CASTELSEPRIO – da venerdì a sabato c’è il Visevar Fest tra musica, cibo e divertimento. Domenica spazio anche ai giochi per i più piccoli – Leggi qui

VARESE – C’è la Festa di San Grato nel weekend a Bobbiate, con un ricco programma che oggre ai bambini veneerdì pomeriggio “Let’s play”, evento promossoda Varese Basket School, menntre sabato dalle ore 15 è in programma una Caccia al tesoro per le vie del paese. Domenica pomeriggio invece spettacolo del Cappellaio Matto e corsa di Go Cart– Qui tutto il programma

BINAGO – Domenica pomeriggio il Centro di Vita Associativa in via De Gasperi ospita la seconda edizione dell’iniziativa “Il sorriso di Margherita”, con giochi, truccabimbi e lanoratori – L’iniziativa

LAVENA PONTE TRESA – Torna sabato a Lavena Ponte Tresa MAD 21037, la festa della street art in riva al Ceresio. A partire dalle 11 e per tutta la giornata, sul muro della passeggiata del lungolago diversi artisti invitati e i giovani che vorranno partecipare daranno vita ad un live painting – Tutte le informazioni

GIOCHI E LABORATORI

BESNATE – Domenica in piazza Santa Maria del Castello c’è la Festa dell’uva, con tante specialità e la possibilità per bambini e ragazzi di pigiare l’uva con i piedi nei tini – Scopri di più

RANCIO VALCUVIA – Musicuvia propone per sabato pomeriggio una Caccia al tesoro musicale. I musicisti ed i loro strumenti si nasconderanno nei luoghi più impensabili nel fresco verde del bosco del Sentiero della Valcanesca, per essere scovati tra melodie e indizi sonori – Come partecipare

BUSTO ARSIZIO – Sabato 14 e Domenica 15 Settembre a MalpensaFiere torna Milano Comics&Games, la convention pop lombarda di 33.000 metri quadrati tra stand e aree tematiche per nerd, geek, collezionisti, amanti del fumetto, gamer e curiosi – Qui tutte le informazioni

STORIE E SPETTACOLI

VARESE – Lo spettacolo gratuito Il cane che non sapeva abbaiare ma che ha imparato a cantare alle ore 17 chiude l’open day di M.Art.E, la scuola dello spettacolo di Varese in programma per tutta la giornata di sabato – Qui tutto il programma

LAVENO MOMBELLO – Sabato 14 settembre alle ore 17.30 da Palazzo Perabò parte lo spettacolo itinerante per le vie del borgo Hemingway si è fermato a Cerro – Racconti di terra e di acqua, adatto ai bambini dagli 8 anni in su. L’iniziativa è inserita nel calendario del Festival Lago Incantato. Partecipazione gratuita, ma la prenotazione è consigliata – Come partecipare

AZZATE – Il festival Terra e Laghi arriva nel salone dell’oratorio domenica pomeriggio con “C’era due volte un re”, uno spettacolo che parla di emozioni, desideri e paure da affrontare per crescere in armonia – Lo spettacolo

VARESE – Ripartono con Cion Cion blu, il simpatico pescatore cinese nato dalla fantasia di Pinin Carpi, i Sabati della meraviglia per i bambini alla Libreria degli asinelli – L’iniziativa

MAMMA SCEGLIAMO UN LIBRO – I tatuaggi di papà e Giancarlino sono i due albi illustrati per bambini consigliati questa settimana dalla libraia Laura Orsolini – Le recensioni

ESCURSIONI

GERMIGNAGA – Domenica c’è la nona edizione della Stracamagnada, una passeggiata culturale-gastronomica lungo un percorso di 8 km, fino a Bedero e ritorno, attraverso boschi fatati e paesaggi incantevoli. Adatta anche alle famiglie con bimbi dai 6 anni in su – Come partecipare

BARASSO – C’è anche un laboratorio per bambini nel programma di Gustando il 10, la camminata “enogastroturistica” di domenica tra Barasso, Casciago, Comerio e Luvinate – Qui tutte le info

VARESE – Si intitola “Tutto per aria” la nuova domenica di porte aperte all’Osservatorio astronomico del Campo dei Fiori. Una giornata di laboratori, osservazioni e conferenze a ingresso è gratuito, tra meteorologia e macchine volanti – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – A piedi alla scoperta dei tesori naturalistici, storici e culturali che circondano Cassano Valcuvia, tra natura e incursioni teatrali in compagnia delle guide di Controvento Trekking e degli attori di Teatro Periferico. Domenica nuovo appuntamento con Basta uno zaino, la scoperta del territorio e dei suoi tesori – I dettagli

MAMMA E PAPÀ

AZZATE – È dedicato a La bellezza dell’educare l’incontro gratuito con Ezio Aceti in programma sabato 14 settembre alle ore 17 nella sede della Proloco di Azzate. L’evento, seguito da apericena, chiude il progetto Genitori in viaggio delle Mamme in cerchio – I dettagli

AZZATE – DAVERIO – Sbaracco di fine estate delle Mamme in cerchio sabato 14 settembre, dalle 9.30 alle 12 sia al negozio dello Stendipanni di Azzate sia al magazzino di Daverio. Un’occasione economica, ecologica e solidale per rinnovare abbigliamento e attrezzatura per bambini – L’iniziativa

VARESE – MOROSOLO – Per tutta la giornata di sabato i volontari del Villaggio del Fanciullo di Morosolo saranno all’ingresso dell’Iper di viale belforte per Dona una spesa, la doppia spesa che fa bene al cuore – Tutte le informazioni

VARESE – Asilo: un mare di emozioni. Come navigare al meglio è il titolo della serata gratuita per genitori in programma lunedì 16 settembre alle ore 18 promossa dal progetto Dipende da come mi abbracci – Leggi qui

PER TUTTI – Eccellenze, sport, buon cibo e divertimento: tutto il bello in mostra alla Fiera di Varese. Torna Gustando il 10, la camminata “enogastroturistica” tra Barasso, Casciago, Comerio e Luvinate e poi concerti, spettacoli ed escusioni – Cosa fare nel weekend