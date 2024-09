Ansia di separazione per l’inserimento in asilo: incontro gratuito per genitori

Ripartono dall’ansia di separazione per l’inserimento in asilo i corsi gratuiti per i genitori promossi dal progetto “Dipende da come mi abbracci”.

IL DISTACCO

L’appuntamento è per lunedì 16 settembre dalle ore 18 alle 19 presso l’Asilo infantile di Giubiano in via San Giusto 21 a Varese. “Asilo: un mare di emozioni. Come navigare al meglio” è il titolo della serata condorra dalle professioniste del progetto Dipende da come mi abbracci che si confronteranno con le mamme e i papà in merito alle fatiche, alla frustrazione e all’ansia da separazione durante l’inserimento all’asilo o in altri contesti e situazioni.

La serata è gratuita, ma è richiesto di comunicare la propria adesione al numero 338 7214894, via mail all’indirizzo dipendedacomemiabbracci@proges.it oppure presso l’asilo.

L’OSTEOPATIA E LA RELAZIONE TRA GENITORI E FIGLI

A partire dal 27 settembre e nei successivi tre venerdì ( 4-11-18 ottobre) al mattino dalle ore 10.30 alle 12.30 nella sede di via Frasconi 4 a Varese, il progetto Dipende da come mi abbracci propone ai genitori con bambini fino ai 3 anni di età Benessere in famiglia, un ciclo di 4 incontri con l’osteopata.

Durante il percorso si esplorerà l’importanza del tocco e dell’approccio fisico come imprinting per dare ai bambini tutte le possibilità migliori per il proprio sviluppo. Si forniranno piccoli trucchi ed esercizi pratici che aiuteranno genitori e piccoli a creare un legame profondo e sereno.

Inoltre, verrà dedicato uno spazio alla postura dei neogenitori per mantenere il proprio benessere.

È consigliabile comunicare la propria adesione al numero 338 7214894 o via mail all’indirizzo dipendedacomemiabbracci@proges.it.

IL MASSAGGIO INFANTILE

Per i bambini la pelle è un vero e proprio organo di comunicazione e attraverso il tocco possono passare infiniti messaggi e si possono raccontare moltissime storie. A partire da questa consapevolezza il progetto Dipende da come mi abbracci propone Pelle a pelle, un gruppo di massaggio al bebè da zero a 9 mesi.

Gli incontri si svolgeranno il martedì mattina, il 17 e 24 settembre e il 1° di ottobre dalle ore 10 alle 11 nella sede di via Frasconi 4 a Varese.

Per le famiglie che hanno due o più bambini verrà programmato un incontro pomeridiano con il coinvolgimento di fratelli e sorelle nel massaggio neonatale.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione scrivendo a dipendedacomemiabbracci@proges.it oppure 338 7214894.

DIPENDE DA COME MI ABBRACCI

Il titolo del progetto fa riferimento all’ultimo verso della Filastrocca del bambino futuro di Bruno Tognolini che richiama il diritto del bambino di “crescere in un ambiente familiare, in un’atmosfera di felicità, amore e comprensione” come prerequisito per il suo sviluppo futuro.

Essere genitori è una delle esperienze più belle del mondo, ma anche una delle più difficili. Prima e dopo il parto, capita di sentirsi insicuri e inadeguati per il nuovo ruolo. In questo momento è normale sentirsi più fragili. L’importante è non aspettare a chiedere un supporto.

“Dipende da come mi abbracci”, il servizio per le mamme e i papà che stanno attraversando una fase delicata per l’attesa o la nascita di un bambino, mette a disposizione un’équipe di ostetriche, psicologi, pedagogisti e assistenti sociali a sostegno dei genitori prima della nascita e nei primi mille giorni di vita del bambino.

Il supporto è completamente gratuito, anche con intervento domiciliare.

Crescere un bambino è un percorso difficile. Ma con il giusto sostegno puoi percorrerlo con serenità e fiducia.

Dipende da Come mi abbracci è un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e promosso da Spazio Aperto Servizi sui territori di Varese, Milano e Monza.

Per maggiori info e prenotazioni scrivere a dipendedacomemiabbracci@proges.it oppure 338 7214894.