La bellezza dell’educare in un incontro gratuito con Ezio Aceti

L’incontro di sabato 14 settembre alle ore 17 alla Proloco di Azzate chiude il progetto Genitori in viaggio delle Mamme in cerchio

L’ultimo appuntamento dell’anno con il progetto Genitori in Viaggio delle Mamme in cerchio di Azzate si intitola La bellezza dell’educare. Si tratta dell’incontro gratuito aperto a tutte le mamme e i papà con lo psicologo esperto di psicologia educativa e scolastica e autore di alcuni saggi, Ezio Aceti, in programma sabato 14 settembre alle ore 17 nella sede della Proloco in via Volta 26 ad Azzate.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita, aperta a tutti i genitori che avranno la possibilità di congrontarsi sulle difficoltà ma soprattutto della bellezza dell’educare i gigli.

Al termine dell’incontro sarà offerto un’apericena a tutti i partecipanti.

Gli incontri di Genitori in viaggio sono promossi con il sostegno di Fondazione comunitaria del varesotto.