Ad Arcisate l’Arcobaleno di Nichi porta i bambini nel mondo delle fiabe

Sarà la corsa Nichi Runbow ad inaugurare sabato pomeriggio la “C’era una volta… edition” dell’Arcobaleno di Nichi in programma il 14 e 15 settembre 2024 al Parco Lagozza di Arcisate.

I bambini potranno viaggiare tra le fiabe più belle, da vivere in prima persona con giochi e laboratori a tema, immersi nella natura. Una festa incantata, ricca come sempre di sport, musica dal vivo e gustose specialità, per divertirsi con tutta la famiglia e portare solidarietà ai bambini dell’Oncoematologia pediatrica di Varese.

L’evento nasce per ricordare con gioia Nicholas Bertolla e contribuire in suo nome a realizzare “La casa Arcobaleno”: appartamenti in via di realizzazione all’interno de “Il Faro” di Fondazione Giacomo Ascoli – in largo Flaiano, a Varese – in cui ospitare le famiglie dei bambini ricoverati al Day Center oncoematologico pediatrico dell’Ospedale F. Del Ponte.

«Nichi ci ha lasciato a 9 anni per una leucemia che ha combattuto senza mai perdere la voglia e la forza di sorridere – raccontano i genitori di Nicholas – Durante la festa daremo spazio alle sue passioni e ai giochi che preferiva per condividerle con altre famiglie in un’atmosfera di festa e ricordando così la sua gioia di vivere”.

Si parte sabato 14 settembre alle ore 15.30 con l’apertura delle iscrizioni per la seconda edizione della Nichi Runbow, la corsa non competitiva tra i boschi di Arcisate in partenza alle ore 17 su tre circuiti: trail di 8 km (premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne), la MiniTrail per famiglie di 5 km (no passeggini) e la Corsa bimbi all’interno del parco.

A seguire un aperitivo con Balthazar e Spiriti Gin, Show cooking con Mirko Vincenzi, risottata (da prenotare in loco all’apertura delle casse) e concerto live con Mitzi e i musicisti della Rock school, per scatenarsi tutte insieme sulle canzoni che hanno fatto la storia del rock.

L’evento riparte alle ore 10 di domenica 15 settembre con l’ampia area verde del Parco Lagozza pronto a trasformarsi in un mondo delle fiabe in cui immergersi e da esplorare. Per ogni stand un gioco o un laboratorio animato dai volontari e legato a una diversa favola da vivere, insieme agli altri bambini, tra gonfiabili e spettacoli di magia del Cappellaio Matto. Per ogni tappa un timbro sul passaporto dell’Arcobaleno di Nichi “C’era una volta…” edition, da completare per avere la cartolina ricordo della manifestazione.

Dalle ore 18 la festa si sposta nella zona palco per il musical “Alice nel paese delle Meraviglie”, a cura dei ragazzi del Liceo musicale Malipiero di Varese seguito dallo spettacolo di Mangiafuoco. Il tutto si concluderà attraverso le note rock delle ragazze di The Skull Breakers.

Per tutta la giornata sarà aperto lo stand gastronomico a cura del Pit Master Mirko Vincenzi con la sua brigata e le sue specialità BBQ, accompagnate da primi piatti, panini e golosità varie mentre dalle 14.30 sarà operativo anche il corner gelato a firma Di Giorgio.

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto a Fondazione Giacomo Ascoli per il progetto “Il Faro” in cui realizzare la Casa Arcobaleno, con appartamenti destinati alle famiglie dei pazienti ricoverati in ospedale.

La partecipazione all’evento è aperta a tutti.

Per maggiori informazioni consultare la pagina Fb o Instagram “L’Arcobaleno di Nichi”.

Iscrizioni per la Nichi Runbow già aperte presso Walter Coppe, in via Sanvito Silvestro 109 a Varese – 348 0801729.