Per una settimana si va al cinema a 3,5 euro. Ecco i cinema a Varese e dintorni

Alla fine dell’estate di “Cinema revolution”, torna per una settimana il cinema a 3,5 euro: con la quinta edizione di “Cinema in festa” si va al cinema a prezzo ridotto dal 15 al 19 settembre, nelle sale aderenti.

Promosso dal Ministero della Cultura con la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano, “Cinema in festa” è il progetto lanciato nel 2022 che ha portato ad oggi più di 4,5 milioni di spettatori e che andrà avanti fino al 2026: ogni anno, a giugno e a settembre, per 5 giorni dalla domenica al giovedì, il biglietto costerà soltanto 3,50€ per tutti i film.

La quinta edizione partirà domenica 15 settembre e si concluderà giovedì 19 settembre con le nuove uscite della settimana.

Ispirato alla “Fête Du Cinéma” francese, il progetto è nato dalla collaborazione tra distributori e cinema per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi.

Qui potete trovare tutti i film proposti in quei giorni.

I cinema a 3,5 euro nel Varesotto

Busto Arsizio Cinelandia

Castellanza Teatro Dante

Gallarate Cinelandia Gallarate

Gallarate Delle Arti

Gavirate Multisala Electric

Grantola Mignon

Saronno Prealpi

Saronno Silvio Pellico

Tradate Starplex Tradate

Varese Impero Multisala

I cinema a 3,5 euro nell’Alto Milanese

Busto Garolfo Cinema Teatro S.R.C. Oratorio S. Cuore

Cerro Maggiore The Space – Cerro Maggiore

Legnano Sala Ratti

Rho Auditorium Comunale Padre Reina

Vicino in Piemonte

Bellinzago Novarese Movie Planet

Borgomanero Cinema Nuovo Multisala

Cameri Cinema Teatro Padre Ballardini Oratorio

Castelletto Sopra Ticino Multisala Metropolis

Verbania Cinelandia Verbania