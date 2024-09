Una notte di arte, musica e divertimento a Villa Panza

La Delegazione FAI di Varese insieme al Gruppo Giovani organizzano per sabato 14 settembre una serata speciale di fine estate nella splendida cornice di Villa Panza. Esclusivamente in questa occasione, a partire dalle 18 sarà possibile visitare la Villa e la Collezione, con un focus particolare sull’artista David Simpson

L’esperienza proposta è una vera e propria fusione tra la bellezza dell’Arte con la contemporaneità del Dj set e dell’aperitivo intervallato da accompagnamenti musicali del trio jazz CB TRIO, che si terranno nel Parco per godere appieno dello spettacolo naturale del tramonto sulla Città di Varese.

L’evento speciale ed esclusivo con prenotazione obbligatoria, ha l’obiettivo di avvicinare e rendere ancora più accattivante per un pubblico eterogeneo ma con un’attenzione particolare ai giovani, un luogo della città di Varese dallo straordinario valore storico, artistico e culturale, nonché naturalistico data la ricchezza e la varietà di specie arboree presenti all’interno del Parco di Villa Panza.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a sabato 21 settembre.

Programma:

18.00 – Inizio visite;

19.30 – Aperitivo e musica jazz live;

20.30 – DJ-set

Indirizzo: Villa e Collezione Panza – Piazza Litta, 1 – 21100 – Varese (VA). Parcheggio interno di Villa Panza fino ad esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria:

La fruizione dell’evento è possibile in due modalità:

– Pacchetto “visita+aperitivo+dj set”

– Pacchetto “aperitivo+dj set”

Si consiglia di consultare i link per le informazioni relative ai contributi e ai vantaggi riservati ai tesserati FAI e ai giovani. Durante la serata ci sarà la possibilità per gli UNDER 35 di iscriversi al FAI o rinnovare la propria iscrizione alla quota promo di 15€.

Info

Email: varese@delegazionefai.fondoambiente.it

Instagram: @faivarese

Facebook: @ FAI Varese

Media Relation

Patrizia Luisi

Delegata Comunicazione

patrizia.luisi80@gmail.com

Whatsapp: 339.1500909