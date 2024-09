Sulle note di Varese e Rio de Janeiro: un concerto benefico per Haiti

I proventi della serata saranno destinati a sostenere la “Campagna Tende”, una campagna annuale di sensibilizzazione e raccolta fondi. In particolare, questo contributo permetterà di realizzare “adozioni a distanza” per i bambini di Haiti

Confapi Varese, sosterrà la Fondazione AVSI nel promuovere il concerto benefico “Sulle Note di Varese e Rio de Janeiro”, che si terrà venerdì 13 settembre alle ore 18.30 presso l’esclusiva Casa Museo Lodovico Pogliaghi, al Sacro Monte di Varese.

L’evento vedrà la partecipazione del soprano Fernanda Schleder e del baritono Frederico De Assis, che ci accompagneranno in un viaggio musicale attraverso il repertorio operistico e brasiliano, da Verdi a Puccini a Villa Lobos, fino alla celebre Carmen Miranda.

La Fondazione AVSI, una delle più grandi ONG italiane, è impegnata dal 1972 in oltre 350 progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 40 paesi del mondo, inclusa l’Italia. I proventi della serata saranno destinati a sostenere la “Campagna Tende”, una campagna annuale di sensibilizzazione e raccolta fondi. In particolare, questo contributo permetterà di realizzare “adozioni a distanza” per i bambini di Haiti.

Per il tramite di Confapi Varese, sosterranno la campagna di sensibilizzazione le seguenti aziende, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa: Acero, Api Servizi alle Imprese, Carrozzeria Pozzi Arturo, Gibaplast s.a.s., PA.CO Italiana S.r.l., Q-Print srl, Rotodyne, SGP Consulting, Stampytal, Torsellini Vetro – Glass Emotion.