Motogiro 2024: ottanta chilometri lungo il Varesotto per conoscerne le bellezze e sostenere la CRI

Un giro per la provincia, a una velocità di 35 chilometri orari, per godersi il panorama, conoscere le eccellenze e sostenere le attività della Croce Rossa.

È il programma proposto per domenica 15 settembre quando si svolgerà il “Motogiro 2024”. Un’iniziativa nata per volontà di Carlo Filippi che ha abbinato la sua passione per le due ruote con lo spirito di solidarietà espresso dai valori di Croce Rossa.

Le iscrizioni sono aperte: è possibile scrivere a motogiro@crivarese.it o telefonare al nr 3371123836. Per prenotare il pranzo che avverrà nella sede di Via Dunant a Varese con menù a base di polenta e cinghiale si deve fare richiesta a eventi@crivarese.it.

Il giro si snoda lungo un percorso di 80 chilometri e toccherà i tre aeroporti territoriali: a Calcinate al Volo a Vela, a Vergiate e a Vengono S. da Leonardo. Si farà tappa anche alla SWM di Biandronno dove sarà possibile visitare la fabbrica e provare anche alcuni modelli. Durante la sosta ci sarà una dimostrazione di arti marziali.

L’arrivo è previsto proprio in via Dunant per il pranzo ( su prenotazione).

L’iniziativa, che si inserisce in una serie di eventi promossi dall’associazione “Varese ti mette in moto” nata proprio con lo scopo di promuovere la cultura della moto e del viaggio sulla due ruote.

Ad accompagnare il gruppo di motociclisti saranno due agenti della Polizia stradale e i volontari dell’associazione nazionale Carabinieri.

I proventi saranno destinati al progetto “esordi” con cui il Comitato di Varese è partner per effettuare iniziative s supporto delle situazioni di povertà emergenti, intercettando le persone bisognose e migliorandi la loro condizione di vita. Le risorse raccolte saranno poi raddoppiate grazie ai contributi di Fondazione Cariplo e Fondazione Peppino Vismara.

Il ritrovo previsto a partire dalle 8.00 nel parco di Ville Ponti a Varese, la partenza sarà alle 10 per terminare alle 13.

La quota di iscrizione è di 10 euro per pilota e moto che sale a 15 se c’è anche il passeggero.