A Marnate torna la sagra di Santa Croce, fra fede e l’orgoglio di “vess de Marnà”

È tutto pronto: gli spazi, i volontari, lo striscione con la scritta in dialetto “Contentu de vess de Marnà” e soprattutto un ricco programma che regalerà un weekend di festa a tutta Marnate.

Insieme a tutto ciò, i fedeli attendono le celebrazioni religiose per la festa di Santa Croce, momenti che raccolgono sempre una nutrita partecipazione.

Dopo il successo della sagra di Nizzolina, come da tradizione il weekend successivo ritorna la festa di Marnate, che un’adrenalinica Pro loco è pronta a rendere speciale.

Un’ottima cucina, musica per tutti i gusti e occasioni per stare insieme all’insegna dello sport e del divertimento compongono il programma della festa, che i marnatesi già da giorni condividono e si inviano, programmando cene e brindisi per ritrovarsi dopo l’estate.

Ad arricchire il fine settimana, una Walkfit Circuit, una camminata fitness per le vie del paese a suon di musica, l’accademia dei mini pompieri per i bambini, lo spettacolo di magia e un momento formativo a cura dei volontari della Croce Rossa che illustreranno manovre di primo soccorso.

Questo il programma della festa e delle celebrazioni liturgiche nella chiesa di sant’Ilario.

«Siamo pronti e “carichi” – svela il presidente di Pro loco Marnate Davide Pedrotti – aspettavamo la festa del paese per incontrare i nostri compaesani e regalare loro un fine settimana di divertimento, per stare insieme e mangiare bene».

Durante le feste dello scorso anno avevamo raccontato la novità dei tanti giovanissimi che si erano dati da fare, affiancando e aiutando i volontari con più esperienza. Un entusiasmo che è continuato ancora durante il Girinvalle 2024 ed è pronto ad essere replicato ancora alla sagra di Santa Croce.

Buon lavoro a loro e a tutta la Pro loco Marnate!

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Cercando foto della festa dello scorso anno nell’archivio di VareseNews abbiamo trovato uno scatto che ci ha commosso. È Moreno Bertazzo, il volontario scomparso lo scorso maggio e rimasto nel cuore di tutta l’associazione e dell’intera Marnate.

Pubblichiamo il suo sorriso, indimenticabile.