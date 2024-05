Scomparsa Moreno Bertazzo, tutta la Pro loco in lacrime. Lunedì i funerali a Marnate

Padre, marito, figlio, famigliare, amico, collega, consigliere comunale, volontario, appassionato cuoco: i titoli che in queste ore rivestono il ricordo di Moreno Bertazzo sono tanti e variegati.

Ciascuna persona che ha avuto il privilegio di conoscere il 51enne marnatese, spentosi ieri – giovedì 30 maggio – lo ricorda snocciolando aneddoti e cartoline che raccontano quanto bene al cuore, facesse l’aver vicino Moreno.

La tristezza, a Marnate e in tutta la Valle Olona, è tanta e accomuna tutti, sconvolti da come la malattia abbia portato via questo uomo così speciale.

Per parlare, con commozione e dolore, si fa avanti Davide Pedrotti, presidente di Pro loco Marnate e amico di Bertazzo, con un pensiero che racconta lo sgomento di tutta l’associazione:

È straziante. Affrontare questi drammi non è mai facile. Soprattutto quando avviene a persone così giovani. Tutti noi volontari della Proloco siamo rimasti senza parole alla triste notizia. Moreno sicuramente lascerà un vuoto incolmabile, in tutta la nostra comunità e ancora di più nella nostra associazione dove si è reso sempre disponibile, offrendosi con la propria generosità e simpatia in ogni occasione. È sempre stato capace di portare allegria creando un clima di amicizia e gioia grazie al suo carattere solare e divertente. Mancherà a tutti ma resterà sempre nei nostri cuori come la bella persona che era. Tutta la Proloco Marnate si unisce in un forte abbraccio a Luca e Matteo e alla moglie Francesca.

Intanto sono stati decisi i dettagli per il funerale, che si terrà lunedì 3 giugno alle 14.30 nella chiesa di Sant’ilario a Marnate.