Marnate, il Comune interessato all’acquisto del Cinema Teatro Tiglio

Un nuovo sviluppo riguarda il futuro del Cinema Teatro Tiglio di Marnate, lo storico edificio di proprietà della Parrocchia di San Ilario. Poco prima di Pasqua, infatti, l’amministrazione comunale ha presentato una manifestazione di interesse per l’acquisto dell’immobile, subordinata alla disponibilità di specifiche entrate straordinarie.

L’ipotesi avanzata dal Comune prevede il mantenimento dell’attuale struttura con una destinazione d’uso pubblica: il Tiglio potrebbe diventare un moderno auditorium e ospitare una biblioteca, offrendo così uno spazio culturale condiviso a servizio dell’intera cittadinanza.

Di fronte a questa apertura istituzionale – pur in assenza, al momento, di un impegno formale o di un accordo sottoscritto – la Parrocchia, in accordo con i Consigli Pastorale e degli Affari Economici, ha scelto di sospendere le valutazioni relative ad altre manifestazioni di interesse precedentemente ricevute. Nessuna di queste, si precisa, si era tradotta in proposte d’acquisto concrete.

«Ribadiamo – si legge nella comunicazione diffusa dalla parrocchia – che non vi è ancora alcuna decisione definitiva, ma riteniamo doveroso tenere informata la comunità parrocchiale e civile su un possibile sviluppo che, se si concretizzasse, rappresenterebbe una soluzione condivisa e di pubblico beneficio».