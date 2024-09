“Ricordando Dino Ciani”, ad Angera il concerto di Roberto Cominati per Il Lago Cromatico

Venerdì 13 settembre presso la Chiesa di Sant’Alessandro ad Angera il Festival Il Lago Cromatico porterà al suo pubblico un concerto straordinario con l’esibizione del pianista, Roberto Cominati. Il concerto è dedicato a Dino Ciani, il grande interprete di cui quest’anno ricorre il cinquantesimo dalla sua precoce scomparsa.

Dino Ciani, allievo di Alfred Cortot, si affermò giovanissimo a livello internazionale come uno dei massimi pianisti della sua epoca, dando prova di saper coniugare una tecnica prodigiosa a una sensibilità interpretativa eclettica e raffinatissima. Tra un concerto e l’altro, Ciani passava il suo tempo nella sua villa a Ranco, dove amava trascorrere splendide serate di musica e divertimento con amici illustri del calibro di Claudio Abbado, Maurizio Pollini, Martha Argerich, Ottavia Piccolo, Nikita Magaloff e molti altri. A lui il Comune di Ranco decise di dedicare il tratto di lungolago prospicente il porto. Dopo la sua morte e grazie all’interesse dei suoi amici di Ranco ed Angera. viene intitolato a suo nome il Concorso Internazionale per Giovani Pianisti “Dino Ciani” – Teatro alla Scala e vengono pubblicate diverse sue incisioni.

Il concerto del 13 settembre sarà realizzato in collaborazione con gli Amici di Dino Ciani, il Comune di Ranco e Angera, la Parrocchia di Angera e la Proloco di Ranco.

Roberto Cominati, ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale Alfredo Casella di Napoli nel 1991. Nel 1993 si è imposto all’attenzione della critica e delle maggiori sale da concerto internazionali grazie al primo premio al Concorso Busoni di Bolzano. Nel 1999 ha inoltre ottenuto il premio del pubblico Jacques Stehman della TV belga e dell’emittente francese TV5, nell’ambito del Concorso Reine Elisabeth di Bruxelles. Si esibisce regolarmente nelle maggiori sale italiane e straniere. Il programma del concerto prevede l’esecuzione di alcune delle più belle pagine del repertorio pianistico, con musiche di Robert Schumann, Johannes Brahms, Fritz Kreisler e Moritz Moszkowski. Sarà un’occasione unica per ascoltare dal vivo un interprete di eccellenza in un contesto suggestivo e carico di storia come la Chiesa di Sant’Alessandro ad Angera.

La serata sarà introdotta da Nicola Cattò, direttore della rivista Musica, che offrirà al pubblico una preziosa chiave di lettura per comprendere meglio le opere in programma, il contesto storico in cui sono state composte e la figura di Dino Ciani. Un’introduzione che arricchirà l’esperienza dell’ascolto, permettendo ai presenti di immergersi ancora di più nell’atmosfera del concerto. Un appuntamento unico dell’ormai noto Festival della sponda lombarda del Lago Maggiore. Al termine del concerto, il pubblico sarà invitato a partecipare a un brindisi di saluto, un’occasione per incontrare gli artisti e gli organizzatori, scambiando impressioni e commenti sull’esibizione appena conclusa.

Maggiori informazioni sul concerto sono disponibili sul sito www.illagocromatico.com. È consigliata la prenotazione sulla piattaforma EVENTBRITE del Festival Il Lago Cromatico.