Ricordare Luigi Stadera a cinque anni dalla sua scomparsa: un tributo sotto il glicine di Cazzago Brabbia

Domenica 15 settembre alle ore 16, la Cooperativa di Cazzago Brabbia di via Piave 3, ospiterà un evento speciale per commemorare Luigi Stadera nel quinto anniversario della sua scomparsa.

L’appuntamento, che si svolgerà sotto il suggestivo glicine della cooperativa, sarà un’occasione per riscoprire e celebrare le opere di questo personaggio, figura di spicco nella comunità di Cazzago Brabbia; autore e intellettuale ha saputo unire ironia e riflessione nelle sue scritture, contribuendo in modo significativo alla vita culturale del Varesotto. Verrà omaggiato attraverso la lettura da parte di Betty Colombo di alcuni dei suoi scritti, che ancora oggi riescono a suscitare sorrisi e pensieri.

Il suo contributo si è esteso attraverso vari ambiti, ma è nella scrittura che ha lasciato il segno più grande. Stadera era particolarmente noto per la sua partecipazione alla rivista “Virgola, un periodico quasi comico di Cazzago”, che ha utilizzato come mezzo per esprimere le sue idee e riflessioni con un tocco di ironia.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.