Alberi caduti e disagi, la provincia di Varese flagellata dal vento

Da Fagnano Olona a Porto Ceresio, passando per Gallarate, Vedano Olona, Rancio Valcuvia: montagna e pianura, laghi compresi. Sono decine, oltre cinquanta nel tardo pomeriggio di sabato, le uscite da parte dei mezzi e delle squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Varese per il vento che sia è abbattuto sulla provincia. Colpa del favonio, vento da Nord che ha sferzato in maniera decisa.

Le previsioni del Centro geofisico prealpino segnalavano l’arrivo del vento, che puntualmente si è presentato già nella serata di venerdì. In particolare, fra ieri e oggi c’è la zona del quartiere Ronchi di Gallarate ad essere stata colpita con almeno due alberi caduti, rovinati sulla sede stradale, a cui se ne è sommato un terzo nella mattinata di sabato: parliamo sempre di alberi caduti sulla sede stradale che sono stati rimossi dalla protezione civile.

Particolari criticità si segnalano a macchia di leopardo su tutto il Varesottto che ha dovuto fare i conti con vere e proprie raffiche di vento che sin alcuni casi hanno interrotto la circolazione stradale o creato disagi all’ingresso di abitazioni e complessi edilizi come avvenuto a Porto Ceresio dove un albero è caduto all’ingresso di un condominio.

Non migliora la situazione nella vicina provincia di Como dove sono state colpite le zone di Cassina Rizzardi, Cadorago, Villaguardia, Fino Mornasco, Lomazzo, Carbonate dove dal comando lariano segnalano una quarantina di interventi di soccorso tecnico urgente espletati dai vigili del fuoco del comando provinciale e distaccamenti sul territorio. Nello specifico si segnalano piante cadute a terra con coinvolgimento di alcuni mezzi parcheggiati (nella foto), cartellonistica stradale sradicata, persiane e cornicioni da mettere in sicurezza e pali di pubblico servizio divelti. Non si segnalano persone coinvolte