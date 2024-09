Forte vento sul Varesotto. Un weekend col Favonio

Giornate ventose sul Varesotto. Le previsioni meteo del Centro geofisico prealpino osservano correnti dai settori settentrionali che raggiungono la regione Padano-Alpina scorrendo tra la bassa pressione con minimo sui Balcani e l’alta pressione sull’Atlantico. Le giornate resteranno caratterizzate dal vento soprattutto oggi e domani. In seguito sarà presente solo sulle creste alpine. Le temperature gradualmente si alzeranno e il clima tornerà mite.

Sabato cielo nuvoloso al mattino, poi soleggiato e ventoso. Favonio a tratti fino in pianura. Temperature solo in lieve aumento. Domenica cielo sereno o poco nuvoloso. Vento da nord forte sulle creste alpine e solo a tratti fino in pianura. Asciutto. Temperature in lieve aumento.

Proprio per il forte vento dalla giornata di ieri, 13 settembre è stata diffusa l’allerta meteo della regione che per il Varesotto ha una criticità di livello “giallo”. Qui i dettagli