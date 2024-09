Il vento abbatte un albero a Gallarate

Vento a raffiche, anche forti: era previsto dal Centro Geofisico Prealpino che ha rilevato nella mattinata di sabato una velocità in quota fino a 50 chilometri orari. Ma una pari intensità si è percepita anche in altre zone del Varesotto, come nell’area intorno al capoluogo – Gazzada Schianno e Azzate – e nel Gallaratese.

Qui si segnalano anche i danni del vento, come a Gallarate dove sabato mattina il tronco di un albero è rovinato a terra in via Leonardo da Vinci.

Si tratta di un tiglio rovinato a terra di fronte ad un ambulatorio. Sul posto la polizia locale. Non si registrano feriti.