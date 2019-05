Villa Toeplitz riavrà il suo Castagneto, grazie ai cantieri Esselunga

La notizia è arrivata a margine dell’incontro, organizzato a villa Toeplitz dal Comune d Varese per parlare dei lavori che coinvolgeranno il parco della villa, e in particolare i suoi manufatti e i giochi d’acqua.

«Dopo i lavori del giardino, potremo riqualificare il castagneto – ha spiegato il dirigente dell’assessorato all’Ambiente Pietro Cardani – La buona notizia è che, ottenuto il permesso di costruire le opere di compensazione, Esselunga sta già contattandoci per la riqualificazione del castagneto, che fa parte delle opere di compensazione arboree da lei dovute».

L’opera non dovrebbe tardare molto: «E’ Esselunga stessa a premere per velocizzare queste opere – ha spiegato Cardani – Perchè queste ultime devono essere concluse per poter aprire la loro struttura».

L’impegno deriva da una legge forestale della regione Lombardia, che prevede, nel momento in cui si trasforma un bosco, delle opere compensative di pari valore. «Nel caso dei lavori di Esselunga, la scelta è caduta su tre aree verdi da riqualificare: una scarpata in viale Europa, una scarpata in via Maspero, vicino al cimitero di Giubiano e il castagneto di villa Toeplitz – spiega Dino de Simone – Tra queste tre le prime due sono aree marginali: ma il castagneto invece ha una importanza ambientale ed è un progetto di pregio. Queste compensazioni alcune robinie, in realtà un bosco di scarso pregio».