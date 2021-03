“Il castagneto di Villa Toeplitz è troppo fitto?” La risposta del comune di Varese

La segnalazione, come spesso accade, arriva da un lettore, che ci invia anche due foto, dicendoci: “Volevo segnalarvi la pazzesca piantumazione dei nuovi castagni a Villa Toeplitz, stipati a meno di un metro. Che muoiano mi pare inevitabile! Peccato. Il nuovo bosco sarebbe magnifico”.

Ma è davvero un errore? Chi ci sta lavorando? Abbiamo provato a chiedere informazioni all’assessore all’ambiente Dino De Simone.

«Il progetto di riqualificazione dell’intero castagneto è realizzato da un importante studio professionale forestale per conto di Esselunga, che paga il progetto nell’ambito della compensazione per la realizzazione del punto vendita di viale Europa – spiega De Simone – Non è però un progetto senza controllo: lo studio è stato infatti approvato dall’ufficio forestale di Regione Lombardia e dal Ufficio Verde Pubblico del comune di Varese. È validato, quindi, a tre livelli. Tra l’altro, l’intervento di compensazione Esselunga/Ex Malerba è fatto con la lente di ingrandimento: va quantificato al centesimo, con progetti controllati fino all’ultimo albero, in base al verde che fa “ricostruito” dopo i lavori. Per questo è necessario attenersi scrupolosamente al progetto validato dalla Regione».

un’altra immagine della piantumazione del castagneto

Riguardo l’eccessiva vicinanza delle piante “denunciata” dal lettore, l’assessore spiega: «La riqualificazione del castagneto è nell’ottica della ricostruzione di un bosco di castagni e non della creazione di una selva castanile, un bosco cioè ai fini produttivi. La selva castanile ha una filosofia diversa, più larga, dove i castagni sono posizionati per rendere possibile la raccolta».

Il castagneto di villa Toeplitz non è l’unica opera di compensazione pagata da Esselunga: «Nella zona delle operazioni, via Selene e dintorni per intenderci, c’è già un progetto per la riforestazione, che verrà concretizzato alla fine dei lavori»

Quello di villa Toeplitz: «Era un’importante occasione per utilizzare la compensazione per sistemare il castagneto, che era di fatto morto. Un intervento importante e fruibile, visto che è stata sistemata anche la viabilità interna al bosco. A fine marzo si concludono i lavori, da aprile si potrà già andare a visitarlo “al completo”».