I cantieri di Esselunga procedono a grandi passi

I lavori della nuova Esselunga in via Gasparotto procedono a grandi passi: a mostrarlo, una galleria fotografica del grande cantiere tra via Gasparotto e viale Europa.

Galleria fotografica proseguono spediti i lavori per la nuova Esselunga 4 di 8

Per l’apertura del supermercato, comunque, bisognerà aspettare il 2019:la struttura avrà una superficie complessiva di vendita di 4.200 mq, di cui 2.800 metri quadri destinati alla vendita di prodotti alimentari e 1.400 metri quadrati per il settore non alimentare.

Per le opere viarie, specificate diversi mesi fa, e che verranno realizzate nelle prossime settimane Esselunga stanzierà 10 milioni di euro.

Nel frattempo, la società di grande distribuzione ha concordato con l’amministrazione le azioni “di mitigazione”: un impegno per Esselunga che si aggiunge alle somme per opere pubbliche che serviranno a “riaggiustare” la viabilità.

In particolare, si tratterà di una somma di 155.000 euro per iniziative di sostegno finalizzate al marketing e alla promozione dell’attrattività del territorio del Comune di Varese e dell’area vasta più un ulteriore contributo economico di 65.000 euro sulle misure di natura socio-economiche, passando così da un importo di 155.000 ad un totale di 220.000 euro.